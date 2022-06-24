Українці не можуть отримати матдопомогу та звинувачують додаток "Дія": розробники спростовують

Українка стверджує, що вчасно подала заявку на отримання грошей для ВПО, але 1 травня заявка зникла з додатку "Дія". У ДП "Дія" звинувачують Мінсоцполітики.

Жителі України, які постраждали внаслідок бойових дій, не можуть отримати компенсацію після оновлення програми "Дія". Тетяна Гладченко з Ірпеня розповіла свою історію у Facebook.

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За словами жінки, 5 березня вона вибралася з міста через Романівський міст і виїхала у Вишневе. 4 квітня Тетяна дізналася, що під вікнами її будинку вибухнув снаряд, випущений із міномета, тому вона зареєструвала пошкодження та попросила компенсацію. 20 квітня українка подала через "Дію" заяву на отримання допомоги для вимушено переселених осіб (ВПО), але 1 травня додаток оновився, і, за її словами, вся інформація зникла. Того ж дня, 1 травня, Тетяна повторно подала заяву, і її швидко прийняли, ось тільки на той момент Ірпінь був уже деокупований, і Київська область була виключена зі списку областей, мешканцям яких належить матдопомога. Жінка звернулася до ДП "Дія" за поясненнями, але там сказали, що програма не зберігає дані користувачів, як і Міністерство соціальної політики, тому дійсна лише заявка від 1 травня, а не від 20 квітня. Візити до соціальної служби та центру надання адміністративних послуг теж не принесли результату.

"Для мене справа не в грошах, я працюю, а у визнанні того, через що пройшов кожен ірпенчанин. Це визнання того, через що пройшла Київська область, — поскаржилася Тетяна Гладченко. — Я хочу, щоб на цю помилку звернули увагу та виправили її. Бо тисячі людей, крім того, що залишилися без житла та роботи через російську агресію, залишилися ще й без допомоги від держави через один клік 1 травня".

За словами Гладченко, у схожій ситуації опинилися багато мешканців України, і коментарі під її постом це підтверджують. Користувачі пишуть, що довгий час так і не отримали виплат, хоча подавали заявки вчасно. У деяких також пропадали довідки про набуття статусу ВПО або змінювалася дата видачі. Гроші не можуть отримати ті, хто реєструвався як через "Дію", так і офлайн.

У ДП "Дія" Фокусу заявили, що проблема полягає не в оновленні програми, а в рішеннях Мінсоцполітики. Саме це відомство відповідає за виплату державної допомоги українцям та може відхиляти заявки. Міністерство цифрової трансформації реалізувало такий механізм: якщо заява внутрішньопереміщеної особи перебуває в процесі розгляду Мінсоцполітики, то повторне подання неможливе. У разі відхилення людина не отримує фінансову допомогу, але за бажання може подати заяву повторно. Причини відмови варто дізнаватись у Мінсоцполітики.

"Маємо ситуацію, коли внаслідок непродуманих безвідповідальних рішень страждають конкретні люди, яких позбавили їхніх законних прав, — і при цьому чиновники морозяться. Через таких ось "цифровізаторів" у деяких формується хибне враження, ніби технології — зло. Але насправді вони своїм безвідповідальним ставленням до безпеки й інтересів користувачів самі збільшують кількість незадоволених новими технологіями та власними руками їх дискредитують", — написав у Facebook експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун.

У коментарі Фокусу він додав, що чиновники користуються прийомом, який можна назвати "розмазуванням відповідальності" — надають собі успішні нововведення та відхрещуються від невдач. На його думку, звичайні громадяни повинні своєчасно отримувати послуги від державних органів, а не розумітися на тонкощах роботи механізмів кожного з них.

"Людина, яка подала заяву через якийсь державний сервіс, очікує через неї отримати фідбек. Заявник не мусить і не повинен з'ясовувати весь ланцюжок передачі інформації між відомствами, занурюватися в їхній внутрішній "футбол". Порушується заявлений принцип "виключення фактора чиновника", — наголосив Корсун.

Раніше в ОП розповіли, як подати заявку на компенсацію майна, втраченого через війну. Заступник керівника відомства Кирило Тимошенко порадив звертатися за грошима через додаток "Дія", ЦНАП або нотаріусів, а також надав докладну інструкцію.