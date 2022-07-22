Кабмин урезал выплаты военным: кого именно это касается

Надбавку в 30 тысяч гривен будут выплачивать только за пребывание непосредственно в зоне боевых действий, а 100 тысяч гривен получат только исполнители боевых заданий.

Правительство урезало выплаты работникам Государственной уголовно-исполнительной службы. Об этом идет речь в постановление № 168 о "Вопросе некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения".

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В документе речь идет о том, что надбавка в размере 30 тысяч гривен теперь будет выплачиваться только тем работникам Государственной уголовно-исполнительной службы, которые пребывают в зоне боевых действий или попали в окружение.

А 100 тысяч гривен будут получать только те защитники и защитницы, которые выполняют боевое распоряжение.

Тем временем народные депутаты подняли себя зарплаты за счет международной помощи. Право на повышение выплат получили даже те "слуги народа", которые не состоят ни в одном парламентском комитете. Они будут получать 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Подписанное спикером парламента постановление также разрешает народным депутатам получить надбавку в размере, установленном для членов Кабмина.

Ранее мы писали о том, что на зарплаты нардепов в 2021 году потратили более 221 млн грн. Каждому парламентарию начисляли надбавки в размере 100% от окладов "за интенсивность". При этом почти треть нардепов получили денежные бонусы за ученую степень.

Также в Кабинете министров на запрос Фокуса сообщили, что фактическая зарплата главы правительства Дениса Шмыгаля за 2021 год составила 561 775 грн. При этом Владимир Зеленский за этот же период на должности президента Украины фактически заработал 270 480 грн.