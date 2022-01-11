Больше, чем Зеленский. В Кабмине рассказали, сколько за 2021 год заработал премьер Шмыгаль

Глава украинского правительства получал зарплату, в том числе, и за командировки. За них чиновнику могли платить до 20 тыс. грн.

Месячная зарплата премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в 2021 году варьировалась от 41,8 тыс. грн до 57,2 тыс. грн с вычетом налогов. Об этом говорится в ответе Секретариата Кабинета министров на запрос Фокуса.

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Шмыгалю за год было начислено 697 857,94 грн, из которых было удержано 136 082,29 грн налогов. Фактически полученная за 12 месяцев зарплата составила 561 775,65 грн. Для сравнения, президент Владимир Зеленский получил "на руки" 270 480 грн заработной платы за этот период.

Годовая зарплата премьера распределилась по месяцам следующим образом:

Январь

должностной оклад — 58 750 грн;

начисленная зарплата — 58 750 грн;

сумма удержанных налогов — 11 456,25;

фактически полученная зарплата (с вычетом налогов) — 47 293,75 гривен.

Февраль

должностной оклад — 44 024 грн;

начисленная зарплата — 55 030 грн;

зарплата за время командировки — 11 006 грн;

сумма удержанных налогов — 10 730,85 грн;

фактически полученная зарплата – 44 299,15 грн.

Март

должностной оклад — 46 307,27 грн;

начисленная зарплата — 51 967,50 грн;

зарплата за время командировки — 5 660,23 грн;

сумма удержанных налогов — 10 133,66 грн;

фактически полученная зарплата – 41 833,84 грн.

Апрель

должностной оклад — 45 010,25 грн;

начисленная зарплата — 56 123,23 грн;

зарплата за время командировки — 11 112,98 грн;

сумма удержанных налогов — 10 944,04 грн;

фактически полученная зарплата – 45 179,19 грн.

Май

должностной оклад — 48 915,56 грн;

начисленная зарплата — 55 030 грн;

зарплата за время командировки — 6 114,44 грн;

сумма удержанных налогов — 10 730,85 грн;

фактически полученная зарплата – 44 299,15 грн.

Июнь

должностной оклад — 46 775,50 грн;

начисленная зарплата — 55 107,18 грн;

зарплата за время командировки — 8 254,50 грн;

индексация доходов — 77,18 грн;

сумма удержанных налогов — 10 745,90 грн;

фактически полученная зарплата – 44 361,28 грн.

Июль

должностной оклад — 47 525,91 грн;

начисленная зарплата — 56 301,97 грн;

зарплата за время командировки — 8 706,20 грн;

индексация дохода — 69,86 грн;

сумма удержанных налогов — 10 978,88 грн;

фактически полученная зарплата – 45 323,09 грн.

Август

должностной оклад — 44 620,14 грн;

начисленная зарплата — 55 461,89 грн;

зарплата за время командировки — 10 776,16 грн;

индексация дохода — 65,59 грн;

сумма удержанных налогов — 10 815,07 грн;

фактически полученная зарплата – 44 646,82 грн.

Сентябрь

должностной оклад — 47 585,83 грн;

начисленная зарплата — 55 473,06 грн;

зарплата за время командировки — 7 817,29 грн;

индексация дохода — 69,94 грн;

сумма удержанных налогов — 10 817,25 грн;

фактически полученная зарплата – 44 655,81 грн.

Октябрь

должностной оклад — 39 488,80 грн;

начисленная зарплата — 58 797,63 грн;

зарплата за время командировки — 19 260,50 грн;

индексация дохода — 48,33 грн;

сумма удержанных налогов — 11 465,53 грн;

фактически полученная зарплата – 47 332,10 грн.

Ноябрь

должностной оклад — 59 521,82 грн;

начисленная зарплата — 71 003,51 грн;

зарплата за время командировки — 11 481,69 грн;

сумма удержанных налогов — 13 845,68 грн;

фактически полученная зарплата – 57 157,83 грн.

Декабрь

должностной оклад — 50 015,61 грн;

начисленная зарплата — 68 811,97 грн;

зарплата за время командировки — 18 796,36 грн;

сумма удержанных налогов — 13 418,33 грн;

фактически полученная зарплата – 55 393,64 грн.

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