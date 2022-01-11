За 2021 год Тарас Креминь заработал на должности языкового омбудсмена почти миллион гривен

В Секретариате уполномоченного по защите государственного языка сообщили Фокусу, что чиновник практически каждый месяц получал "надбавки за интенсивность труда" в размере 98% от оклада.

В 2021 году уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заработал на своей должности более 970 тысяч гривен. В эту сумму, помимо оклада, входит также материальная помощь на оздоровление и решение социально-бытовых вопросов. Об этом говорится в ответе Секретариата языкового омбудсмена на запрос Фокуса.

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Размер месячной зарплаты уполномоченного по защите государственного языка, согласно законодательству составляет 15 тысяч гривен.

Однако с учетом надбавок за выслугу лет и интенсивность труда, премий, отпускных, материальной помощи на оздоровление (73,5 тыс. грн) и на решение социально-бытовых вопросов (58,5 тыс. грн) чиновник в 2021 году получил на своей должности 970 895 гривен.

Январь:

оклад — 15 000 грн;

надбавка за выслугу лет — 2 250 грн (15% оклада);

надбавка за интенсивность труда — 14 700 грн (98% оклада);

всего — 32 036 грн.

Февраль:

оклад — 15 000 грн;

надбавка за выслугу лет — 2 250 грн (15% оклада);

надбавка за интенсивность труда — 14 700 грн (98% оклада);

премия — 37 500 грн (250% от оклада);

всего — 69 536,26 грн.

Март:

оклад — 15 000 грн;

надбавка за выслугу лет — 2 250 грн (15% оклада);

надбавка за интенсивность труда — 14 700 грн (98% оклада);

премия — 37 500 грн (250% от оклада);

всего — 69 536,26 грн.

Апрель:

оклад — 15 000 грн;

надбавка за выслугу лет — 2 250 грн (15% оклада);

надбавка за интенсивность труда — 14 700 грн (98% оклада);

премия — 37 500 грн (250% от оклада);

всего — 69 611,17 грн.

Май:

оклад — 15 000 грн;

надбавка за выслугу лет — 2 250 грн (15% оклада);

надбавка за интенсивность труда — 14 700 грн (98% оклада);

премия — 37 500 грн (250% от оклада);

всего — 69 611,17 грн.

Июнь:

оклад — 15 000 грн;

надбавка за выслугу лет — 1 125 грн (7,5% оклада);

надбавка за интенсивность труда — 7 350 грн (49% оклада);

премия — 41 250 грн (275% от оклада);

оплата времени отпуска — 29 872,32 грн;

всего — 87 177,91 грн.

Июль:

оклад — 15 000 грн;

надбавка за выслугу лет — 2 250 грн (15% оклада);

надбавка за интенсивность труда — 14 700 грн (98% оклада);

премия — 20 625 грн (137,5% от оклада);

всего — 52 839,07 грн

Август:

оклад — 15 000 грн;

надбавка за выслугу лет — 2 250 грн (15% оклада);

надбавка за интенсивность труда — 14 700 грн (98% оклада);

премия — 41 250 грн (275% от оклада);

всего — 73 464,07 грн.

Сентябрь:

оклад — 15 000 грн;

надбавка за выслугу лет — 2 250 грн (15% оклада);

надбавка за интенсивность труда — 14 700 грн (98% оклада);

премия — 41 250 грн (275% от оклада);

оплата времени отпуска — 25 742,09 грн;

всего — 99 206,16 грн.

Октябрь:

оклад — 15 000 грн;

надбавка за выслугу лет — 1 350 грн (9% оклада);

надбавка за интенсивность труда — 8 820 грн (58.8% оклада);

оплата времени отпуска — 245,85 грн;

всего — 19 574,29 грн.

Ноябрь:

оклад — 15 000 грн;

надбавка за выслугу лет — 2 250 грн (15% оклада);

надбавка за интенсивность труда — 14 700 грн (98% оклада);

премия — 27 000 грн (180% от оклада);

всего — 59 214,07 грн.

Декабрь:

оклад — 15 000 грн;

надбавка за выслугу лет — 1 943,18 грн (12.95% оклада);

надбавка за интенсивность труда — 12 695,46 грн (84.633% оклада);

премия — 52 500 грн (350% от оклада);

всего — 137 053,89 грн.

Также в ответе на запрос приведены зарплаты других членов руководства ведомства:

Руководитель Секретариата Юрий Зубко в 2021 году получил 904 604 гривны . Месячная оплата его труда вместе с различными надбавками и премиями варьировалась от 46 701,52 грн до 95 381,97 грн. Помимо этого Зубко получал материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов (70 903,35 грн) и денежную помощь к отпуску (60 605,82 грн);

в 2021 году получил . Месячная оплата его труда вместе с различными надбавками и премиями варьировалась от 46 701,52 грн до 95 381,97 грн. Помимо этого Зубко получал материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов (70 903,35 грн) и денежную помощь к отпуску (60 605,82 грн); Первый заместитель руководителя Секретариата Алина Шпак в прошлом году на своей должности заработала 882 495,7 гривен — от 46 935,75 грн до 103 305,70 грн в месяц вместе с надбавками и премиями. Шпак получала материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов (64 857,45 грн) и денежную помощь к отпуску (62 554,68 грн);

в прошлом году на своей должности заработала — от 46 935,75 грн до 103 305,70 грн в месяц вместе с надбавками и премиями. Шпак получала материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов (64 857,45 грн) и денежную помощь к отпуску (62 554,68 грн); Заместитель руководителя секретариата Сергей Сиротенко в 2021 году заработал 828 578,5 гривен — от 55 211,26 грн до 111 488,51 грн. в месяц. Чиновник также получил денежную помощь к отпуску (59 312,61 грн).

Напомним, что в прошлом году Секретариат уполномоченного по защите государственного языка потратил 20 158 400 гривен бюджетных средств.

В то же время официальная зарплата Владимира Зеленского на должности президента Украины в 2021 году составила чуть более 330 тысяч гривен.