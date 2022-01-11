За 2021 рік Тарас Кремінь заробив на посаді мовного омбудсмена майже мільйон гривень

У Секретаріаті уповноваженого із захисту державної мови повідомили Фокусу, що чиновник практично щомісяця отримував "надбавки за інтенсивність праці" в розмірі 98% від окладу.

У 2021 році уповноважений із захисту державної мови України Тарас Кремінь заробив на своїй посаді понад 970 тисяч гривень. У цю суму, крім окладу, входить також матеріальна допомога на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань. Про це йдеться у відповіді Секретаріату мовного омбудсмена на запит Фокусу.

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Розмір місячної зарплати уповноваженого із захисту державної мови відповідно до законодавства становить 15 тисяч гривень.

Проте з урахуванням надбавок за вислугу років та інтенсивність праці, премій, відпускних, матеріальної допомоги на оздоровлення (73,5 тис. грн) та на вирішення соціально-побутових питань (58,5 тис. грн) чиновник у 2021 році отримав на своїй посаді 970 895 гривень.

Січень:

оклад — 15 000 грн;

надбавка за вислугу років — 2 250 грн (15% окладу);

надбавка за інтенсивність праці — 14 700 грн (98% окладу);

всього — 32 036 грн.

Лютий:

оклад — 15 000 грн;

надбавка за вислугу років — 2 250 грн (15% окладу);

надбавка за інтенсивність праці — 14 700 грн (98% окладу);

премія — 37 500 грн (250% від окладу);

всього — 69 536,26 грн.

Березень:

оклад — 15 000 грн;

надбавка за вислугу років — 2 250 грн (15% окладу);

надбавка за інтенсивність праці — 14 700 грн (98% окладу);

премія — 37 500 грн (250% від окладу);

всього — 69 536,26 грн.

Квітень:

оклад — 15 000 грн;

надбавка за вислугу років — 2 250 грн (15% окладу);

надбавка за інтенсивність праці — 14 700 грн (98% окладу);

премія — 37 500 грн (250% від окладу);

всього — 69 611,17 грн.

Травень:

оклад — 15 000 грн;

надбавка за вислугу років — 2 250 грн (15% окладу);

надбавка за інтенсивність праці — 14 700 грн (98% окладу);

премія — 37 500 грн (250% від окладу);

всього — 69 611,17 грн.

Червень:

оклад — 15 000 грн;

надбавка за вислугу років — 1 125 грн (7,5% окладу);

надбавка за інтенсивність праці — 7 350 грн (49% окладу);

премія — 41 250 грн (275% від окладу);

оплата часу відпустки — 29 872,32 грн;

всього — 87 177,91 грн.

Липня:

оклад — 15 000 грн;

надбавка за вислугу років — 2 250 грн (15% окладу);

надбавка за інтенсивність праці — 14 700 грн (98% окладу);

премія — 20 625 грн (137,5% від окладу);

всього — 52 839,07 грн

Серпень:

оклад — 15 000 грн;

надбавка за вислугу років — 2 250 грн (15% окладу);

надбавка за інтенсивність праці — 14 700 грн (98% окладу);

премія — 41 250 грн (275% від окладу);

всього — 73 464,07 грн.

Вересень:

оклад — 15 000 грн;

надбавка за вислугу років — 2 250 грн (15% окладу);

надбавка за інтенсивність праці — 14 700 грн (98% окладу);

премія — 41 250 грн (275% від окладу);

оплата часу відпустки — 25 742,09 грн;

всього — 99 206,16 грн.

Жовтень:

оклад — 15 000 грн;

надбавка за вислугу років — 1 350 грн (9% окладу);

надбавка за інтенсивність праці — 8 820 грн (58.8% окладу);

оплата часу відпустки — 245,85 грн;

всього — 19 574,29 грн.

Листопад:

оклад — 15 000 грн;

надбавка за вислугу років — 2 250 грн (15% окладу);

надбавка за інтенсивність праці — 14 700 грн (98% окладу);

премія — 27 000 грн (180% від окладу);

всього — 59 214,07 грн.

Грудень:

оклад — 15 000 грн;

надбавка за вислугу років — 1 943,18 грн (12.95% окладу);

надбавка за інтенсивність праці — 12 695,46 грн (84.633% окладу);

премія — 52 500 грн (350% від окладу);

всього — 137 053,89 грн.

Також у відповіді на запит наведено зарплати інших членів керівництва відомства:

Керівник Секретаріату Юрій Зубко в 2021 році отримав 904 604 гривні . Місячна оплата його праці разом із різними надбавками та преміями варіювалася від 46 701,52 грн до 95 381,97 грн. Крім цього, Зубко отримував матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань (70 903,35 грн) та грошову допомогу до відпустки (60 605,82 грн);

в 2021 році отримав . Місячна оплата його праці разом із різними надбавками та преміями варіювалася від 46 701,52 грн до 95 381,97 грн. Крім цього, Зубко отримував матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань (70 903,35 грн) та грошову допомогу до відпустки (60 605,82 грн); Перша заступниця керівника Секретаріату Аліна Шпак минулого року на своїй посаді заробила 882 495,7 гривень — від 46 935,75 грн до 103 305,70 грн на місяць разом із надбавками та преміями. Шпак отримувала матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань (64 857,45 грн) та грошову допомогу до відпустки (62 554,68 грн);

минулого року на своїй посаді заробила — від 46 935,75 грн до 103 305,70 грн на місяць разом із надбавками та преміями. Шпак отримувала матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань (64 857,45 грн) та грошову допомогу до відпустки (62 554,68 грн); Заступник керівника секретаріату Сергій Сиротенко у 2021 році заробив 828 578,5 гривень — від 55 211,26 грн до 111 488,51 грн на місяць. Чиновник також отримав грошову допомогу до відпустки (59 312,61 грн).

Нагадаємо, що минулого року Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови витратив 20 158 400 гривень бюджетних коштів.

У той же час офіційна зарплата Володимира Зеленського на посаді президента України у 2021 році склала трохи більше 330 тисяч гривень.