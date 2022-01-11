Утримання Секретаріату мовного омбудсмена в 2021 році коштувало українцям 20,4 млн гривень

Як повідомили Фокусу у відомстві, більша частина виділених із бюджету коштів пішла на зарплати чиновників і закупівлю обладнання.

На утримання Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови України в 2021 році з державного бюджету витратили понад 20 мільйонів гривень. Більше половини із цих коштів пішли на зарплати. Про це йдеться у відповіді відомства на відповідний запит Фокусу.

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У бюджеті на минулий рік на роботу Секретаріату було передбачено суму 20 404 100 гривень. Проте відомство за цей період витратило менше — 20 158 400 гривень. З них:

13 299 800 гривень — на зарплати;

2 917 400 гривень — на нарахування на зарплати;

752 900 гривень — на предмети, обладнання, матеріали й інвентар;

1 370 800 гривень — на оплату послуг (крім комунальних);

53 600 гривень — витрати на відрядження;

82 000 гривень — на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

1 681 900 гривень — на придбання обладнання і предметів довгострокового використання.

[ + – ] Відповідь на запит Фокусу щодо утримання Секретаріату мовного омбудсмена

Раніше Фокус писав, що за п'ять місяців роботи на посаді заступника міністра інфраструктури Мустафа Найєм заробив 437 тис. грн.

Також ми повідомляли, що минулого року офіційна зарплата секретаря Ради національної безпеки й оборони України Олексія Данілова склала понад 900 тис. грн з урахуванням премій і надбавок.