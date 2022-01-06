Зарплата секретаря РНБО Данілова за 2021 рік склала майже 912 тис. грн – документ

В апараті відомства на запит Фокусу повідомили, що чиновник щомісяця отримував "надбавки за інтенсивність праці" у розмірі 100% посадового окладу. Також Данілову нараховували премії у розмірі від 190% до 290% окладу.

Офіційна зарплата секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексія Данілова у 2021 році становила 911,7 тис. грн. Про це повідомили в апараті відомства у відповідь на запит Фокусу.

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Найбільша зарплата у секретаря Ради національної безпеки Олексій Данілова була у вересні — після сплати податків топчиновник отримав 142,5 тис. гривень.

В апараті відомства також поінформували, що щомісячно Олексію Данілову нараховували премії та надбавки за інтенсивність праці, які або дорівнювали, або перевищували розмір його посадового окладу.

Січень:

оклад – 18 тис. грн;

премія – 36 тис. грн (200% окладу);

надбавка за інтенсивність праці – 18 тис. грн (100% окладу);

інші надбавки/премії – 12,4 тис. грн;

всього – 68 тис. грн.

Лютий:

оклад – 18 тис. грн;

премія – 34,2 тис. грн (190% окладу);

надбавка за інтенсивність праці – 18 тис. грн (100% окладу);

інші надбавки/премії – 12,8 тис. грн;

всього – 66,8 тис. грн.

[ + – ] Олексій Данілов за 2021 рік у РНБО заробив майже 912 тисяч гривень

Березень:

оклад – 16,36 тис. грн;

премія – 34,2 тис. грн (понад 200% окладу);

надбавка за інтенсивність праці – 16,4 тис. грн (100% окладу);

інші надбавки/премії – 11,9 тис. грн;

всього – 70,4 тис. грн.

Квітень:

оклад – 17,2 тис. грн;

премія – 34,2 тис. грн (майже 200% окладу);

надбавка за інтенсивність – 17,2 тис. грн (100% окладу);

інші надбавки/премії – 16,5 тис. грн;

всього – 68,5 тис. грн.

Травень:

оклад – 18 тис. грн;

премія – 34,2 тис. грн (190% окладу);

надбавка за інтенсивність – 18 тис. грн (100% окладу);

інші надбавки/премії – 13,2 тис. грн;

всього – 67,2 тис. грн.

[ + – ] Олексій Данілов за 2021 рік у РНБО заробив майже 912 тисяч гривень

Червень:

оклад – 15,3 тис. грн;

премія – 34,2 тис. грн (223% окладу);

надбавка за інтенсивність – 15,3 тис. грн (100% окладу);

інші надбавки/премії – 18,6 тис. грн;

всього – 67,2 тис. грн.

Липня:

оклад – 18 тис. грн;

премія – 34,2 тис. грн (190% окладу);

надбавка за інтенсивність – 18 тис. грн (100% окладу);

інші надбавки/премії – 13,3 тис. грн;

всього – 67,2 тис. грн.

Серпень:

оклад – 18 тис. грн;

премія – 34,2 тис. грн (190% окладу);

надбавка за інтенсивність – 18 тис. грн (100% окладу);

інші надбавки/премії – 15,4 тис. грн;

всього – 68,9 тис. грн.

[ + – ] Олексій Данілов за 2021 рік у РНБО заробив майже 912 тисяч гривень

Вересень:

оклад – 12,3 тис. грн;

премія – 34,2 тис. грн (278% окладу);

надбавка за інтенсивність – 12,3 тис. грн (100% окладу);

інші надбавки, у тому числі відпускні та гроші на "оздоровлення" — 118,3 тис. грн;

всього – 142,6 тис. грн.

Жовтень:

оклад – 17,1 тис. грн;

премія – 34,2 тис. грн (200% окладу);

надбавка за інтенсивність – 17,1 тис. грн (100% окладу);

інші надбавки/премії – 12,6 тис. грн;

всього – 65,2 тис. грн.

Листопад:

оклад – 16,4 тис. грн;

премія – 45 тис. грн (275% окладу);

надбавка за інтенсивність – 16,4 тис. грн (100% окладу);

інші надбавки/премії – 21,5 тис. грн;

всього – 79,9 тис. грн.

[ + – ] Олексій Данілов за 2021 рік у РНБО заробив майже 912 тисяч гривень

Грудень:

оклад – 15,5 тис. грн;

премія – 45 тис. грн (понад 290% окладу);

надбавка за інтенсивність – 15,5 тис. грн (100% окладу);

інші надбавки/премії – 23,3 тис. грн;

всього – 80 тис. грн.

[ + – ] Олексій Данілов за 2021 рік у РНБО заробив майже 912 тисяч гривень

Зазначимо, що секретар РНБО Олексій Данілов у своїй останній щорічній декларації зазначив, що за 2020 рік на посаді секретаря Ради національної безпеки заробив майже 719 тис. грн. Також чиновник зберігав готівкою 80 тис. грн та 36,5 тис. доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що новий керівник Укртрансбезпеки Євген Зборовський у перший місяць роботи на своїй посаді отримав 600% надбавки "за інтенсивність праці".