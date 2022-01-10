Зарплата Найєма в Мінінфраструктури наприкінці 2021 року була більшою, ніж у міністра Кубракова

За грудень екснардеп отримав 181,4 тис. грн, тоді як його керівник — 79,8 тис. грн. Усього за 5 місяців роботи замміністром Найєм заробив 437 тис. грн.

Офіційна заробітна плата Мустафи Найєма, який із серпня обіймає посаду заступника голови Міністерства інфраструктури України в період із жовтня по грудень 2021 року була більшою, ніж у міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Про це стало відомо з відповіді відомства на запит Фокусу.

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Офіційно Мустафа Найєм у Мінінфраструктурі заробив:

у серпні – 37,8 тис. грн;

у вересні – 42,6 тис. грн;

у жовтні – 86,9 тис. грн;

у листопаді – 88 тис. грн;

у грудні — 181,4 тис. грн.

Усього за 2021 рік Найєм заробив на посаді заступника голови міністерства близько 436,7 тис. грн.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков, якого призначили на цю посаду наприкінці травня, заробив:

у травні – 18,3 тис. грн;

у червні – 62,3 тис. грн;

у липні – 64,6 тис. грн;

у серпні – 60,8 тис. грн;

у вересні – 65,7 тис. грн;

у жовтні – 62,3 тис. грн;

у листопаді – 81,2 тис. грн;

у грудні — 79,8 тис. грн.

Сумарно за 2021 рік Кубраков на посаді міністра заробив близько 459 тис. грн.

[ + – ] Відповідь Міністерства інфраструктури на запит Фокусу про зарплати керівництва

[ + – ] Відповідь Міністерства інфраструктури на запит Фокусу про зарплати керівництва

У Міністерстві інфраструктури на запит Фокусу також розповіли про заробітні плати у 2021 році інших чинних і колишніх представників керівництва відомства, серед яких:

Владислав Криклій (міністр, серпень 2019 — травень 2021 року);

Дмитро Абрамович (перший заступник міністра, листопад 2019 року – червень 2021 року);

Наталія Форсюк (заступниця міністра, жовтень 2019 року – червень 2021 року);

Анатолій Клімашевський (заступник міністра, серпень 2020 року — травень 2021 року);

Дмитро Живицький (заступник міністра, вересень 2020 року — червень 2021 року);

Василь Шкураков (перший заступник міністра, серпень 2021 року – зараз);

Юрій Васьков (заступник міністра, червень 2021 року — зараз);

Анна Юрченко (заступниця міністра, червень 2021 року — зараз);

Анатолій Комирний (заступник міністра, серпень 2021 року – зараз).

Нагадаємо, з червня по серпень 2021 року Мустафа Найєм був радником міністра інфраструктури Кубракова на громадських засадах. Із листопада 2019 року до квітня 2021 року він обіймав посаду заступника генерального директора державного концерну "Укроборонпром". Із початку 2021 року і до звільнення Найєм заробив на цій посаді понад 3 млн грн. 2014 року його обрали до Верховної Ради України за списками партії "Блок Петра Порошенка".

Олександр Кубраков до призначення керівником Міністерства інфраструктури очолював "Укравтодор". Посаду голови автодорожньої служби він обіймав із листопада 2019 року. На останніх парламентських виборах Кубракова обрали до Ради за списком "Слуги народу", проте той склав мандат, щоб стати чиновником.

Раніше в Раді національної безпеки та оборони (РНБО) України на запит Фокусу повідомили, що секретар відомства Олексій Данілов за 2021 рік офіційно заробив майже 912 тис. грн.