Звільнений з "Укроборонпрому" Найєм отримав посаду в Мінінфраструктури

На новій роботі колишній нардеп буде займатися питаннями безпеки на транспорті та курирувати управління майном.

Журналіст, колишній народний депутат України, ексзаступник гендиректора державного концерну "Укроборонпром" Мустафа Найєм призначений радником міністра інфраструктури Олександра Кубракова на громадських засадах.

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Як повідомляє видання "Бабель", посилаючись на свої джерела і власне Найєма, колишній парламентарій насправді працюватиме в команді нового міністра.

Повідомляється, що Мустафа Найєм на новому місці роботи буде відповідальним за безпеку на транспорті, а також займатиметься питаннями управління майном і корпоративними правами.

Зокрема, колишній народний депутат буде займатися реформою Державної служби України з безпеки на транспорті, яка крім іншого передбачає передавання окремих функцій міністерства інфраструктури Нацполіції України.

На нову посаду Найєма встиг відреагувати нардеп від "Слуги народу" Макс Бужанський.

"Мустафа Найєм мужньо витримав випробування трьома місяцями розлуки з Укроборонпромом, ні разу не розридавшись на публіці, взагалі, жодного разу на ній не зʼявившись, за що й був премійований путівкою в Мінтранс у статусі радника", — зіронізував парламентарій, запитавши у своїх підписників, чи безпечніше їм буде на транспорті разом із Найємом.

[ + – ] Повідомлення Макса Бужанського

Нагадаємо, 29 квітня Мустафа Найєм заявив, що його скоротили з посади заступника генерального директора з управління активами "Укроборонпрому".

Також повідомлялося, що Найєм, працюючи в концерні "Укроборонпром", заробив за 2020 рік 3,007 мільйонів гривень. Здебільшого колишній парламентарій заробляв майже 250 тис гривень на місяць.

А з початку 2021 року і до звільнення Найєм заробив в "Укроборонпромі" понад 3 мільйони гривень.

При цьому, за 10 років держконцерн "Укроборонпром" поніс 896 млн грн збитків у рамках 583 кримінальних проваджень.