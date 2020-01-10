Из Укробронпрома крали 300 тысяч каждый день, – Найем
2020-01-10 20:46:38
За 10 лет украли около миллиарда гривен
За 10 лет госконцерн "Укроборонпром" понес 896 млн грн убытков в рамках 583 уголовных производств.
Об этом сообщил заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем в Facebook.
"Миллиард гривен. Почти столько украли из Укроборонпрома за последние 10 лет. Это – около 300 тысяч гривен в день, которые выводили в оффшоры и раскладывали по частным карманам.Одно уголовное производство еженедельно. Столько в среднем открывали дел в отношении концерна или предприятий-участников за все годы его существования. На данный момент расследованием этих дел заняты все правоохранительные органы страны", – написал он.
Как ранее сообщал Фокус:
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил генеральным директором "Укроборонпрома" экс-министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса.
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Бывший депутат и журналист Найем заявил, что стал заместителем гендиректора "Укроборонпрома"