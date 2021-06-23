Уволенный из "Укроборонпрома" Найем получил должность в Мининфраструктуры

На новой работе бывший нардеп будет заниматься вопросами безопасности на транспорте и курировать управление имуществом.

Журналист, бывший народный депутат Украины, экс-заместитель гендиректора государственного концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем назначен советником министра инфраструктуры Александра Кубракова на общественных началах.

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Как сообщает издание "Бабель", ссылаясь на свои источники и самого Найема, бывший парламентарий на самом деле будет трудиться в команде нового министра.

Сообщается, что Мустафа Найем на новом месте работы будет ответственным за безопасность на транспорте, а также курировать вопросы управления имуществом и корпоративными правами.

В частности, бывший народный депутат будет заниматься реформой Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, которая кроме остального предусматривает передачу отдельных функций министерства инфраструктуры Нацполиции Украины.

На новую должность Найема успел отреагировать нардеп от "Слуги народа" Макс Бужанский.

"Мустафа Найем мужественно выдержал испытание тремя месяцами разлуки с Укроборонпромом, ни разу не разрыдавшись на публике, вообще, ни разу на ней не появившись, за что и был премирован путевкой в Минтранс в статусе советника", – сыронизировал парламентарий, спросив у своих подписчиков, безопасней ли им будет на транспорте вместе с Найемом.

[ + – ] Сообщение Макса Бужанского

Напомним, 29 апреля Мустафа Найем заявил, что его сократили с должности заместителя генерального директора по управлению активами "Укроборонпрома".

Также сообщалось, что Найем, работая в концерне "Укроборонпром", заработал за 2020 год 3,007 миллионов гривен. В среднем бывший парламентарий зарабатывал около 250 тыс гривен в месяц.

А с начала 2021 года и до увольнения Найем заработал в "Укроборонпроме" более 3 миллионов гривен.

При этом, за 10 лет госконцерн "Укроборонпром" понес 896 млн грн убытков в рамках 583 уголовных производств.