Найем за год службы в "Укроборонпроме" заработал более трех млн гривен

В среднем бывший нардеп зарабатывал около 250 тыс гривен в месяц

Бывший народный депутат Украины Мустафа Найем, работая в концерне "Укроборонпром", заработал за 2020 год 3,007 миллионов гривен.

Об этом сообщают Українські новини, ссылаясь на информацию "Укроборонпрома", пришедшую в ответ на запрос издания.

Уточняется, что до 1 ноября прошлого года Найем занимал должность заместителя гендиректора концерна по взаимодействию с органами государственной власти.

С января по октябрь 2020 года бывший парламентарий заработал 2,28 млн гривен. В ноябре 2020-го Мустафа Найем занял должность директора "Укроборонпрома" по вопросам активов и заработал на этой должности за два месяца 724,95 тыс. гривен.

В итоге, его зарплата на новой должности составила в среднем около 362,5 тысяч гривен в месяц.

[ + – ] Ответ на запрос по зарплате Найема [ + – ] Ответ на запрос по зарплате Мустафы Найема

Ранее сообщалось, что "Укроборонпром" выставил цеха, склады и офисы на аукцион и будет сдавать их в аренду.

Фокус писал о том, что за 10 лет госконцерн "Укроборонпром" понес 896 млн грн убытков в рамках 583 уголовных производств.

В январе 2020 года Мустафа Найем заявил, что получил в "Укроборонпроме" почти 500 тыс. грн за "волонтерство".