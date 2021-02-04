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Найем за год службы в "Укроборонпроме" заработал более трех млн гривен

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Мустафа Найем, Укроборонпром, зарплата, 2020 год,
Фото: Украинская правда | Мустафа Найем

В среднем бывший нардеп зарабатывал около 250 тыс гривен в месяц

Бывший народный депутат Украины Мустафа Найем, работая в концерне "Укроборонпром", заработал за 2020 год 3,007 миллионов гривен.

Об этом сообщают Українські новини, ссылаясь на информацию "Укроборонпрома", пришедшую в ответ на запрос издания.

Уточняется, что до 1 ноября прошлого года Найем занимал должность заместителя гендиректора концерна по взаимодействию с органами государственной власти.

С января по октябрь 2020 года бывший парламентарий заработал 2,28 млн гривен. В ноябре 2020-го Мустафа Найем занял должность директора "Укроборонпрома" по вопросам активов и заработал на этой должности за два месяца 724,95 тыс. гривен.

В итоге, его зарплата на новой должности составила в среднем около 362,5 тысяч гривен в месяц.

Найем, Укроборонпром, концерн, зарплата,
Ответ на запрос по зарплате Найема
Найем, Укроборонпром, концерн, зарплата,
Ответ на запрос по зарплате Мустафы Найема
Найем, Укроборонпром, концерн, зарплата,
Найем, Укроборонпром, концерн, зарплата,

Ранее сообщалось, что "Укроборонпром" выставил цеха, склады и офисы на аукцион и будет сдавать их в аренду.

Фокус писал о том, что за 10 лет госконцерн "Укроборонпром" понес 896 млн грн убытков в рамках 583 уголовных производств.

В январе 2020 года Мустафа Найем заявил, что получил в "Укроборонпроме" почти 500 тыс. грн за "волонтерство".