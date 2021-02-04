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Найєм за рік служби в "Укроборонпромі" заробив більше трьох млн гривень

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Мустафа Найєм, Укроборонпром, зарплата, 2020 рік,
Фото: Украинская правда | Мустафа Найєм

У середньому колишній нардеп заробляв майже 250 тис гривень на місяць.

Колишній народний депутат України Мустафа Найєм, працюючи в концерні "Укроборонпром", заробив за 2020 рік 3,007 мільйонів гривень.

Про це повідомляють Українські новини, посилаючись на інформацію "Укроборонпрому", що прийшла у відповідь на запит видання.

Уточнюється, що до 1 листопада минулого року Найєм обіймав посаду заступника гендиректора концерну з взаємодії з органами державної влади.

З січня по жовтень 2020 року колишній парламентарій заробив 2,28 млн гривень. У листопаді 2020 року Мустафа Найєм обійняв посаду директора "Укроборонпрому" з питань активів і заробив на цій посаді за два місяці 724,95 тис. гривень.

У підсумку, його заробітна плата на новій посаді склала в середньому майже 362,5 тисяч гривень на місяць.

Відповідь на запит із зарплати Найєма
Відповідь на запит із зарплати Найєма
Відповідь на запит із зарплати Мустафи Найєма
Відповідь на запит із зарплати Мустафи Найєма
Відповідь на запит із зарплати Найєма
Відповідь на запит із зарплати Мустафи Найєма

Раніше повідомлялося, що "Укроборонпром" виставив цехи, склади та офіси на аукціон і здаватиме їх в оренду.

Фокус писав про те, що за 10 років держконцерн "Укроборонпром" зазнав 896 млн грн збитків у рамках 583 кримінальних проваджень.

У січні 2020 року Мустафа Найєм заявив, що отримав в "Укроборонпромі" майже 500 тис. грн за "волонтерство".