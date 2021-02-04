Найєм за рік служби в "Укроборонпромі" заробив більше трьох млн гривень

У середньому колишній нардеп заробляв майже 250 тис гривень на місяць.

Колишній народний депутат України Мустафа Найєм, працюючи в концерні "Укроборонпром", заробив за 2020 рік 3,007 мільйонів гривень.

Про це повідомляють Українські новини, посилаючись на інформацію "Укроборонпрому", що прийшла у відповідь на запит видання.

Уточнюється, що до 1 листопада минулого року Найєм обіймав посаду заступника гендиректора концерну з взаємодії з органами державної влади.

З січня по жовтень 2020 року колишній парламентарій заробив 2,28 млн гривень. У листопаді 2020 року Мустафа Найєм обійняв посаду директора "Укроборонпрому" з питань активів і заробив на цій посаді за два місяці 724,95 тис. гривень.

У підсумку, його заробітна плата на новій посаді склала в середньому майже 362,5 тисяч гривень на місяць.

[ + – ] Відповідь на запит із зарплати Найєма [ + – ] Відповідь на запит із зарплати Мустафи Найєма

Раніше повідомлялося, що "Укроборонпром" виставив цехи, склади та офіси на аукціон і здаватиме їх в оренду.

Фокус писав про те, що за 10 років держконцерн "Укроборонпром" зазнав 896 млн грн збитків у рамках 583 кримінальних проваджень.

У січні 2020 року Мустафа Найєм заявив, що отримав в "Укроборонпромі" майже 500 тис. грн за "волонтерство".