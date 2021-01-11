"Укроборонпром" выставил цеха, склады и офисы на аукцион и будет сдавать их в аренду

Все договоры аренды будут оформляться через Prozorro.Продажи.

Государственный оборонный концерн "Укроборонпром" и площадка открытых аукционов "Prozorro.Продажи" подписали договор, согласно которому имущество предприятий концерна теперь будет передаваться в аренду по результатам открытых электронных торгов.

Как сообщил в блоге на "Украинской Правде" заместитель генерального директора госконцерна Мустафа Найем, в совокупности все предприятия "Укроборонпрома" владеют 7 441 объектом недвижимости, общей площадью почти что в девять миллионов квадратных метров.

"Из них около 1,85 млн метров квадратных – это избыточное имущество, которое уже давно незадействовано в производственных процессах предприятий концерна и может быть передано в аренду прозрачным и открытым способом", – отметил чиновник.

По его словам, "для повышения прозрачности и эффективности" распоряжения этими "избыточными активами", госконцерн создал специальный Реестр всего недвижимого имущества, доступного для аренды. Кроме того, как отметил Найем, открытые аукционы – это "одна из мер по противодействию схемам по незаконному выводу и завладению государственными активами".

Список уже доступных для аренды квадратных метров опубликован на сайте "Укроборонпрома" в разделе "Активы" под заголовком: "Инвестиционная недвижимость для аренды".

[ + – ] Слайд из презентации "Укроборонпрома".

В указанном Реестре приводятся непосредственно сами объекты, выставленные для предложений аренды, а также их подробное описание: на каком этаже они расположены, есть ли в зданиях лифты, отопление и охранная сигнализация. Кроме того в "лотах" расписано техническое состояние объекта, его локация, целевое назначение, а также минимальный срок, на который может быть предоставлена аренда и контакты для обратной связи.

Найем добавил, что в этом перечне содержатся объекты, расположенные буквально на всей территории Украины, в том числе в Киеве. Замгендиректора госконцерна добавил, что имущество его ГП может попасть в Реестр только при условии, что оно не задействовано в действующих производственных процессах предприятий.

[ + – ] Слайд из презентации "Укроборонпрома".

В презентации "Укроборонпрома" сообщается, что все вырученные от аренды средства "пойдут на развитие предприятий концерна, которым эти объекты недвижимости принадлежат – на техническое переоснащение и модернизацию производственных мощностей, выплату задолженностей по зарплате и коммунальным услугам, в случае наличия таковых".

"К участию в конкурсах не будут допускаться физические или юридические лица страны-агрессора, которые являются бенефициарами, руководителями или владельцами", – отметили в госконцерне.

Напомним, новоназначенный гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев в первом же своем выступлении, 3-го декабря, рассказал о планах ликвидировать госконцерн в том виде в котором он есть, а также сообщил, что одним из первых проектов уже реструктуризированного госхолдинга станет создание нового патронного завода на подконтрольной Киеву части Украины.