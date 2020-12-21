Глава "Укроборонпрома" подписал приказ о корпоратизации госпредприятия

Переход госпредприятия на корпоративные рельсы займет несколько месяцев.

Новоназначенный гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев подписал приказ о начале корпоратизации государственного концерна. Документ был заверен Гусевым во время пресс-конференции "Укроборонпром: итоги 2020 и планы на 2021 год", в понедельник, 21 декабря.

"Сегодня я хочу подписать исторический для нашего концерна приказ о корпоратизации, о превращении концерна в холдинги – в эффективные системы, которые откроют возможность и для привлечения финансов, и для привлечения новых технологий, и для внедрения эффективной прозрачной системы корпоративного управления", – рассказал Гусев.

Базой для трансформации и реформирования "Укроборонпрома", по словам чиновника, станет законопроект №3822 "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности", который 21 декабря был принят за основу и в настоящее время находится на рассмотрении в комитетах ВР.

Как сообщили в "Укроборонпроме" подготовка к корпоратизации госконцерна займет несколько месяцев, а за это время, по словам Гусева, законопроект будет проголосован в Раде: "И таким образом, оборонно-промышленный комплекс в лице "Укроборонпрома" получит долгожданную реформу".

"Во время корпоратизации, мы рассчитываем, что концерны, которые будут заниматься бронетехникой, производством для Военно-морских сил, радарными системами и так далее, получат, или будут иметь возможность получить лицензии на внешнюю экономическую деятельность и продвигать свою продукцию на внешнеэкономичесих рынках", – добавил чиновник.

Гусев подтвердил, что единственный завод по производству боеприпасов "Луганский патронный завод" находится на временно-оккупированных территориях. По его словам, создание нового патронного завода на подконтрольной Киеву части Украины – это "один из проектов, над которым мы будем работать уже в рамках усовершенствованной системы холдинга".