В Украине не осталось боеприпасной отрасли, закупают даже патроны, — глава "Укроборонпрома"

Собственных патронов Украина не производит, даже для автомата Калашникова. Используются складские остатки.

Исполняющий обязанности генерального директора госконцерна "Укроборонпром" Игорь Фоменко заявил, что в Украине нет полного цикла производства боеприпасов, а единственный завод по изготовлению патронов остался на неподконтрольной территории в Луганске.

Об этом чиновник заявил в интервью "РБК-Украина". Так отвечая на вопрос журналиста, какие снаряды в связи со взрывами на складах в стране находятся в дефиците и что необходимо закупать, Фоменко заявил, что Минобороны обращается к спецэкспортерам которые заказывают для Украины патроны 7,62 или 5,45 мм или снаряды 155 мм: "И наши спецэкспортеры ищут это на рынке, приобретают и поставляют для нужд Минобороны или других силовых ведомств. Сказать, какое количество, я не смогу".

Журналист уточнила еще раз, что конкретно импортируется в Украину из того, что необходимо армии.

"Вся номенклатура, начиная от патронов. Ведь наш единственный патронный завод остался на оккупированной территории в Луганске. К сожалению, в Украине не осталось боеприпасной отрасли, ее по сути надо создавать с самого начала. Начиная от мелких калибров до крупных. Сейчас все это приобретается. Конечно, используются и складские остатки, но среди них есть и такие, у которых уже срок эксплуатации заканчивается, они иногда утрачивают свои характеристики за время нахождения на складах", – сообщил Фоменко.

Также и.о. главы "Укроборонпрома" подтвердил, что в настоящее время Украина не производит ни патронов, ни боеприпасов: "Полного цикла производства. нет". Директор госконцерна добавил, что "в ближайшие пару лет так точно" ни один украинский завод не сможет его организовать. Более того, по словам Фоменко, в рамках предприятий "Укроборонпрома" проектов по производству боеприпасов мелкого калибра нет.

Собеседник издания рассказал и о планах дальнейшей приватизации предприятий концерна: "В итоге трансформации в "Укроборонпроме" должны остаться 65 предприятий. Из 116 предприятий, которые входят в состав концерна, 17 – не ведут экономической деятельности, и уже есть решение наблюдательного совета передать их Фонду госимущества. Он выставит их на продажу, найдется нормальный частный инвестор, который даст им второе дыхание. Задачи просто ликвидировать эти предприятия нет".

"Есть так называемая вторая волна приватизации, по ней должны принять решение наблюдательный совет или СНБО. Это предприятия, которые задействованы в оборонном заказе, но не в значительном объеме. Они могли бы развиваться с привлечением частного капитала. Мы бы хотели, чтобы деньги, которые за них выручит Фонд госимущества, пошли на развитие тех 65 предприятий, которые остаются в сфере ОПК", – заключил чиновник.

Как мы сообщали ранее, продукция "Укроборонпрома" за последние 10-15 лет перестала выдерживать конкуренцию с иностранным вооружением, выпав из двадцатки мировых поставщиков. Госкомпания "Укрспецэкспорт", обладающая монопольным правом на экспорт и импорт военной продукции, рассказала как и почему теряет позиции на международных рынках сбыта.