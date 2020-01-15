Найем говорит, что получил в "Укроборонпроме" почти 500 тыс. грн за "волонтерство"

При этом, замдиректора "Укроборонпрома" говорит о единоразовой выплате, хотя сам подал две декларации за декабрь

Замгендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем в декабре получил 486,5 тыс. грн зарплаты.

Об этом свидетельствуют данные в декларациях Найема за 27 декабря и за 2 декабря.

У себя в Facebook Найем пишет, что у него никогда не было зарплаты и в 300 тыс. грн, а его доход за декабрь почти вдвое ниже того, что он получил в ноябре.

"Была единоразовая выплата нескольких премий и надбавок за предыдущий "волонтерский" период работы в концерне", – говорит замдиректора госконцерна.

Также Найем добавил, что его зарплату могут пересмотреть в обе стороны в зависимости от результатов его работы и успехов всей компании.

"Теперь все открыто и можно выбирать, что результативнее и ближе: опытные воры с маленькими зарплатами и большими откатами или команда менеджеров с огромными амбициями и белой зарплатой", – пишет он.

Как ранее сообщал Фокус:

17 января Верховная Рада собирается заслушать министров во время часа вопросов к правительству по поводу начисленных больших премий в декабре.

Реагируя на сообщения в СМИ и соцсетях о зарплатах и премиях топ-чиновников, премьер Гончарук попросил не спекулировать цифрами, а разбираться.