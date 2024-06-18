Кабинет министров уволил Найема с поста главы Госагентства восстановления

Решением правительства также уволены заместители Мустафы Найема. Ранее чиновник заявлял о "препятствиях" в работе, однако не уточнил их характер.

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Кабинет министров Украины принял решение уволить Мустафу Найема с должности руководителя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. Об этом 18 июня сообщила пресс-служба правительства.

В Кабмине уточнили, что решение об увольнении Найема было принято на сегодняшнем заседании.

Также правительство утвердило еще ряд увольнений, а именно:

Игоря Фоменко с должности заместителя Министра экономики Украины;

Андрея Ивко с должности первого заместителя председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины;

Валерию Иванову с должности заместителя председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Предыстория увольнения Найема

Следует отметить, что Найем занимал должность главы Госагентства восстановления с 2023 года. Ранее он также был заместителем генерального директора "Укроборонпрома" и заместителем министра инфраструктуры Украины.

10 июня Мустафа Найем сообщил в своих социальных сетях о своем уходе с поста главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. Он объяснил свое решение "системными препятствиями, которые мешают эффективно выполнять свои обязанности". По словам Найема, с ноября 2023 года он и его команда в Госагентстве восстановления сталкивались с сопротивлением и противодействием. При этом чиновник не уточнил, какого рода сопротивление имело место.

Напомним, 9 мая Верховная Рада уволила Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Сам Кубраков заявил, что ни руководство фракции "Слуга народа", ни премьер-министр Денис Шмыгаль не обсуждали с ним вопрос отставки.