Кабінет міністрів звільнив Найєма з посади голови Держагентства відновлення

Рішенням уряду також звільнено заступників Мустафи Найєма. Раніше чиновник заявляв про "перешкоди" в роботі, проте не уточнив їхній характер.

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Кабінет міністрів України ухвалив рішення звільнити Мустафу Найєма з посади керівника Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Про це 18 червня повідомила пресслужба уряду.

У Кабміні уточнили, що рішення про звільнення Найєма було ухвалено на сьогоднішньому засіданні.

Також уряд затвердив ще низку звільнень, а саме:

Ігоря Фоменка з посади заступника Міністра економіки України;

Андрія Івка з посади першого заступника голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України;

Валерію Іванову з посади заступника голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Передісторія звільнення Найєма

Слід зазначити, що Найєм обіймав посаду голови Держагентства відновлення з 2023 року. Раніше він також був заступником генерального директора "Укроборонпрому" та заступником міністра інфраструктури України.

10 червня Мустафа Найєм повідомив у своїх соціальних мережах про своє звільнення з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Він пояснив своє рішення "системними перешкодами, які заважають ефективно виконувати свої обов'язки". За словами Найєма, з листопада 2023 року він і його команда в Держагентстві відновлення стикалися з опором і протидією. Водночас чиновник не уточнив, якого роду опір мав місце.

Нагадаємо, 9 травня Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади віцепрем'єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Сам Кубраков заявив, що ні керівництво фракції "Слуга народу", ні прем'єр-міністр Денис Шмигаль не обговорювали з ним питання відставки.