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Политика

Нардепа Одарченко, который предлагал взятку Найему, приговорили к 8 годам тюрьмы: детали

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Фото: Пресс-служба прокуратуры | Суд над Андреем Одарченко

Андрей Одарченко еще до начала судебных дебатов выехал из Украины, говорят в САП. Его объявили в розыск.

Высший антикоррупционный суд 14 ноября признал народного депутата Андрея Одарченко виновным в попытке подкупить за биткоины экс-главу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафу Найема. Суд назначил Одарченко 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретил занимать государственные должности в течение 3 лет. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

В суде рассматривали дело с попыткой подкупа бывшего председателя Государственного агентства по восстановлению Мустафы Найема, которому Одарченко в августе 2023 года предложил взятку биткоинами в эквиваленте 50 тысяч долларов. Взамен он хотел получить средства из Фонда ликвидации последствий агрессии на ремонт зданий университета, где Андрей Одарченко был ректором.

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Суд над Андреем Одарченко
Фото: Пресс-служба прокуратуры

Как отметили в Национальном антикоррупционном бюро, суд учел доказательства, собранные в ходе досудебного расследования детективами НАБУ и прокурорами САП, и признал депутата виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины. Согласно приговору суда депутату назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности сроком на три года. На данный момент приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней в суде апелляционной инстанции.

Рассмотрение дела в отношении депутата проходило в формате специального судебного производства, поскольку Андрей Одарченко незаконно пересек границу, уехал из Украины и был объявлен в международный розыск. Однако нардеп присоединился на заседание онлайн и заявил, что покинул территорию Украины в связи с "опасностью его жизни и здоровью".

По данным правоохранителей, сейчас Одарченко находится в Румынии. Там он обратился к правоохранителям с просьбой предоставить убежище.

Недавно парламент исключил Андрея Одарченко из состава парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики. Если в течение месяца он не подаст апелляционную жалобу — решение суда будет считаться вступившим в силу и он потеряет статус народного депутата.

18 сентября подозреваемый не явился в судебное заседание. О причинах неявки нардеп суд и прокурора не сообщил. Защитники также не смогли сообщить суду о месте пребывания их подзащитного и заявили, что с ним нет связи с ним.

23 сентября Высший антикоррупционный суд принял решение взыскать залог в размере 15 миллионов гривен, внесенный за народного депутата Андрея Одарченко, и заочно арестовать его.

"Учитывая это, прокурор в суде инициировал вопрос о взыскании в доход государства залога, определенного в качестве меры пресечения нардепу, наложение на него денежного взыскания, а также об объявлении его в розыск", — указали в САП.

Напомним, народный депутат Андрей Одарченко признал, что предлагал взятку Мустафе Найему. На суде он заявил, что именно Мустафа Найем заставлял дать неправомерную выгоду. Впрочем, о какой сумме они договорились, Одарченко заявил, что якобы не помнит, но лично он просил передать 10 тысяч долларов США.