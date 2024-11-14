Нардепа Одарченка, який пропонував хабар Найєму, засудили до 8 років в'язниці: деталі

Андрій Одарченко ще до початку судових дебатів виїхав з України, кажуть в САП. Його оголосили в розшук.

Вищий антикорупційний суд 14 листопада визнав народного депутата Андрія Одарченка винним у спробі підкупити за біткоїни ексголову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафу Найєма. Суд призначив Одарченку 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна та заборонив займати державні посади протягом 3 років. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

У суді розглядали справу із спробою підкупу колишнього голови Державного агентства з відновлення Мустафи Найєма, якому Одарченко у серпні 2023 року запропонував хабар біткоїнами в еквіваленті 50 тисяч доларів. Натомість він хотів отримати кошти з Фонду ліквідації наслідків агресії на ремонт будівель університету, де Андрій Одарченко був ректором.

Суд над Андрієм Одарченком Фото: Пресслужба прокуратури

Як зазначили в Національному антикорупційному бюро, суд зважив на докази, зібрані в ході досудового розслідування детективами НАБУ і прокурорами САП, та визнав депутата винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України. Згідно з вироком суду депутату призначено покарання у виді восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади строком на три роки. На разі вирок ВАКС може бути оскаржений впродовж 30 днів в суді апеляційної інстанції.

Розгляд справи щодо депутата проходив у форматі спеціального судового провадження, оскільки Андрій Одарченко незаконно перетнув кордон, поїхав з України та був оголошений у міжнародний розшук. Проте нардеп приєднався на засідання онлайн та заявив, що покинув територію України у зв’язку з "небезпекою його життю і здоров'ю".

За даними правоохоронців, наразі Одарченко перебуває в Румунії. Там він звернувся до правоохоронців з проханням надати притулок.

Нещодавно парламент виключив Андрія Одарченка зі складу парламентського комітету з питань антикорупційної політики. Якщо впродовж місяць він не подасть апеляційної скарги – рішення суду вважатиметься таким, що вступило в силу і він втратить статус народного депутата.

18 вересня підозрюваний не з'явився у судове засідання. Про причини неявки нардеп суд та прокурора не повідомив. Захисники також не змогли повідомити суду про місце перебування їхнього підзахисного та заявили, що з ним немає зв'язку з ним.

23 вересня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення стягнути заставу в розмірі 15 мільйонів гривень, внесену за народного депутата Андрія Одарченка, та заочно арештувати його.

"Зважаючи на це, прокурор у суді ініціював питання щодо стягнення в дохід держави застави, визначеної у якості запобіжного заходу нардепу, накладення на нього грошового стягнення, а також щодо оголошення його в розшук", — вказали у САП.

Нагадаємо, народний депутат Андрій Одарченко визнав, що пропонував хабар Мустафі Найєму. На суді він заявив, що саме Мустафа Найєм змушував дати неправомірну вигоду. Утім, про яку суму вони домовилися, Одарченко заявив, що нібито не памʼятає, але особисто він просив передати 10 тисяч доларів США.