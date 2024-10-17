"Создал все условия": беглый нардеп Одарченко признал, что предлагал взятку Найему (видео)

Андрей Одарченко уверяет, что именно Найем заставлял его дать взятку. Деньги, по его словам, он предлагал за выделение средств для ликвидации последствий вооруженной агрессии.

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Народный депутат Андрей Одарченко, которого подозревают в попытке подкупа уже бывшего главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема признал, что предлагал взятку последнему. Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на трансляцию заседания Высшего антикоррупционного суда.

Нардеп-беглец, который присоединился к заседанию онлайн, уверяет, что именно Мустафа Найем заставлял дать неправомерную выгоду. Впрочем, о какой сумме они договорились, Одарченко якобы не помнит, но лично он просил передать 10 тысяч долларов США.

"Найем создал все условия, о которых я отметил, которые есть в материалах НСРД, заставив меня предложить ему эту выгоду", — сказал депутат во время судебного заседания.

По его словам, взятку он предлагал за выделение средств для ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Фигурант не раскрыл место своего пребывания, но подтвердил, что выехал из Украины, поскольку здесь, по его убеждению, была опасность для его жизни и здоровья.

"Я был вынужден покинуть страну из-за того, что имелись угрозы моей жизни и здоровью, поэтому сейчас я не могу сообщить, учитывая безопасность", — заявил он.

На вопрос представительницы стороны обвинения, как Одарченко пересек государственную границу, он ответил, что "самостоятельно".

На момент выхода материала комментариев Мустафы Найема относительно заявления Андрея Одарченко не было.

Дело Одарченко

Дело Андрея Одарченко началось 21 сентября 2023 года, когда НАБУ сообщило о разоблачении действующего народного депутата в попытке дать взятку в криптовалюте. Фигуранта задержали. Его подозревали в попытке подкупа тогдашнего главы Госагентства восстановления Мустафы Найема — он должен был получить 50 тыс. долл. за внеочередной ремонт определенного учебного заведения. Впоследствии нардепу избрали меру пресечения — он вышел из-под ареста под залог в 15 млн грн и отдав загранпаспорт.

Позже стало известно, что Андрей Одарченко сбежал в Румынию, пересекая границу в районе поселка Красноильск Черновицкой области, где обратился с просьбой о предоставлении убежища. После этого ВАКС постановил заочно арестовать нардепа.

На время следствия членство депутата во фракции "Слуга народа" было временно приостановлено. Также Андрей Одарченко был исключен из состава комитета по вопросам антикоррупционной политики.