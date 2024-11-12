В Харьковской области назначили нового главу полиции: что известно о Петре Токаре

Владимир Тимошко покинул должность начальника ГУНП в Харьковской области, а ему на смену пришел Петр Токарь, который имеет многолетний стаж работы в органах внутренних дел.

Председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский официально представил нового руководителя полиции Харьковской области. На эту должность назначен Петр Токарь, который до этого возглавлял ГУНП в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в понедельник, 11 ноября.

Владимир Тимошко покинул пост начальника ГУНП — подробности

Предыдущий руководитель Владимир Тимошко накануне сообщил о своем увольнении. Он будет занимать другую должность в системе Национальной полиции Украины, но не уточнил какую.

Выговский поблагодарил Тимошко за эффективную работу в сложной прифронтовой области, пожелал успехов на новой должности в центральном аппарате Нацполиции и выразил уверенность в профессионализме его преемника, Петра Токара.

Глава Нацполиции представил нового руководителя полиции Харьковщины Фото: Национальная полиция Глава Нацполиции представил нового руководителя полиции Харьковщины Фото: Национальная полиция

"Петр Танасиевич имеет многолетний стаж работы в органах внутренних дел. Был руководителем различных территориальных подразделений и готов к вызовам, которые перед нами ставит настоящее в условиях войны. Харьков — украинский город, хотя враг рассчитывал на другое. Полиция региона работает на один результат", — сказал он.

Новый глава полиции Харьковской области в своей речи поблагодарил руководство за доверие и заверил, что сделает все возможное для обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

Новый руководитель Харьковской полиции: что о нем известно

По данным ресурса YouControl, последние четыре года Петр Токарь возглавлял различные подразделения полиции, в частности в Киеве, Сумах, Полтавской и Черновицкой областях. Кроме того, он является преподавателем Сумского филиала Харьковского университета внутренних дел, где в 2023 году, согласно декларации, заработал более 10 тысяч гривен. Его основная зарплата по месту службы в Киеве и Сумах составила более миллиона гривен в год.

Петр Токарь Фото: Полиция Сумськой области

В собственности семьи Петра Токара есть три квартиры: в Киеве, Сумах и Сторожинце (Черновицкая область), а также два автомобиля. Семья официально зарегистрирована в столице, хотя сын с женой живут в Сторожинце.

В 2024 году новый глава полиции Харьковской области получил подарок в размере 850 тысяч гривен от отца.

Напомним, 21 октября Кабмин назначил Александра Перцовского председателем правления "Укрзализныци" сроком на три года.

1 октября министр обороны Рустем Умеров уволил нескольких своих заместителей.