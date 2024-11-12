На Харківщині призначили нового очільника поліції: що відомо про Петра Токаря

Володимир Тимошко залишив посаду начальника ГУНП в Харківській області, а йому на зміну прийшов Петро Токар, який має багаторічний стаж роботи в органах внутрішніх справ.

Голова Національної поліції України Іван Вигівський офіційно представив нового очільника поліції Харківської області. На цю посаду призначено Петра Токара, який до цього очолював ГУНП в Сумській області. Про це повідомила пресслужба Нацполіції у понеділок, 11 листопада.

Володимир Тимошко залишив посаду начальника ГУНП — подробиці

Попередній керівник Володимир Тимошко напередодні повідомив про своє звільнення. Він обійматиме іншу посаду в системі Національної поліції України, але не уточнив яку.

Вигівський подякував Тимошку за ефективну роботу у складній прифронтовій області, побажав успіхів на новій посаді в центральному апараті Нацполіції та висловив упевненість у професійності його наступника, Петра Токара.

Голова Нацполіції представив нового керівника поліції Харківщини Фото: Національна поліція Голова Нацполіції представив нового керівника поліції Харківщини Фото: Національна поліція

"Петро Танасійович має багаторічний стаж роботи в органах внутрішніх справ. Був керівником різних територіальних підрозділів та готовий до викликів, які перед нами ставить сьогодення в умовах війни. Харків — українське місто, хоча ворог розраховував на інше. Поліція регіону працює на один результат", — сказав він.

Новий очільник поліції Харківської області у своїй промові подякував керівництву за довіру та запевнив, що зробить усе можливе для забезпечення стабільності й безпеки в регіоні.

Новий керівник Харківської поліції: що про нього відомо

За даними ресурсу YouControl, останні чотири роки Петро Токар очолював різні підрозділи поліції, зокрема в Києві, Сумах, Полтавській та Чернівецькій областях. Окрім того, він є викладачем Сумської філії Харківського університету внутрішніх справ, де у 2023 році, згідно з декларацією, заробив понад 10 тисяч гривень. Його основна зарплатня за місцем служби в Києві та Сумах склала понад мільйон гривень на рік.

Петро Токар Фото: Поліція Сумської області

У власності родини Петра Токара є три квартири: у Києві, Сумах та Сторожинці (Чернівецька область), а також два автомобілі. Сім'я офіційно зареєстрована у столиці, хоча син із дружиною мешкають у Сторожинці.

У 2024 році новий очільник поліції Харківської області отримав подарунок у розмірі 850 тисяч гривень від батька.

Нагадаємо, 21 жовтня Кабмін призначив Олександра Перцовського головою правління "Укрзалізниці" строком на три роки.

1 жовтня міністр оборони Рустем Умєров звільнив декількох своїх заступників.