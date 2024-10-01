Умєров звільнив своїх заступників: у чому причина чистки в Міноборони

Голова Міноборони натякнув, що на звільнених посадовців намагалися вплинути. Також Рустем Умєров оголосив реформу системи оборонних закупівель.

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Міністр оборони Рустем Умєров звільнив своїх заступників. Його заяву 1 жовтня опублікувала пресслужба Міноборони України.

Умєров повідомив, що підписав подання до Кабінету міністрів про звільнення заступників міністра оборони Станіслава Гайдера, Олександра Сергія, Юрія Джигира та державної секретарки Міноборони Людмили Дараган. Він зауважив, що Гайдер переходить на посаду керівника Офісу міністра. Міністр пообіцяв про нові призначення повідомити окремо.

"Система Міністерства оборони України — Збройні сили, ГУР та ДССТ — під час воєнного стану є закритим периметром. Це означає, що всі процеси всередині мають бути чіткими та контрольованими. Будь-які зовнішні чи внутрішні спроби вплинути на них — неприпустимі. У цьому контексті проводяться і кадрові зміни", — повідомив він.

Окрім того, Умєров заявив про реформу системи оборонних закупівель. Зокрема, "Спецтехноекспорт" переходить від ГУР до Міноборони.

"Поставив завдання — довести до кінця процес очищення системи закупівель у тісній співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами", — підкреслив міністр.

Також продовжується реформування Агентства оборонних закупівель і Державного оператора тилу, яке наближає процеси до стандартів НАТО. Умєров запевнив, що скоро створять наглядові ради для обох структур.

"Подання до КМУ буде зроблено цього тижня", — додав він.

Нагадаємо, 20 вересня у ЗМІ передавали, що міністр оборони Рустем Умєров міг звільнити двох заступників голови ГУР Кирила Буданова, не узгодивши з ним це рішення. Журналісти зазначали, що кадрові чистки торкнуться ще приблизно 20 осіб.

29 вересня у ЗМІ з посиланням на джерело у силових структурах повідомили, що найближчим часом можуть звільнити й самого Буданова. Ймовірно, його замінить на посаді голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.