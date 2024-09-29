Буданова думають звільнити: хто замінить керівника ГУР, — ЗМІ

Кирило Буданов обіймає посаду голови розвідки з 2020 року. Однак, зі слів джерела, невдовзі вона може дістатись його ж колишньому заступнику.

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Начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов може найближчим часом залишити посаду. Про це 29 вересня повідомили у NV з посиланням на поінформоване джерело у силових структурах.

"Такий варіант існує", — сказав неназваний співрозмовник про звільнення Буданова.

Він заперечив інформацію з медіа про те, що голову ГУР нібито відправлять послом за кордон. Однак, з його слів, наступника Буданова, ймовірно, вже обрали. Йдеться про Олега Іващенка, який нині керує Службою зовнішньої розвідки України.

Отримати офіційний коментар ГУР журналістам не вдалося. Буданов очолює відомство з 5 серпня 2020 року. Він будував кар’єру у розвідці з 2007 року, дослужившись зі звання лейтенанта до генерал-майора.

Що відомо про Олега Іващенка?

Наказ про призначення головою Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка був підписаний Володимиром Зеленським 26 березня 2024 року. Тобто він обіймає посаду приблизно пів року. Президент наголошував, що відомство очолив бойовий генерал.

Фото Олега Іващенка (з Володимиром Зеленським) Фото: Офис президента

Відкритої інформації про Іващенка мало, у ЗМІ припускають, що вона засекречена. Відомо, що у 2017-2019 роках він служив заступником начальника Генштабу ЗСУ з розвідки, а у 2021 році — першим заступником голови ГУР.

Іващенко має звання генерал-лейтенанта та був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Нагадаємо, раніше у виданні "Бабель" інформували, що міністр оборони Рустем Умєров звільнив двох заступників голови ГУР Кирила Буданова, і ці рішення, ймовірно, з ним не узгоджували. Повідомлялось, що попереду ще приблизно 20 звільнень.