Зеленський пояснив, чому призначив Іващенка новим керівником Служби зовнішньої розвідки

Українська розвідка повинна працювати всюди у світі, де вже є та можуть бути інтереси держави, а путінські наміри повинні нівелюватись українськими спецслужбами, заявив очільник держави.

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Присутність України у світі має стати глобальною, навіть попри об'єктивно обмежені ресурси, які наразі є у держави. Всюди де путінська система намагається щось виграти для себе, має вигравати Україна. Так президент України Володимир Зеленський пояснив призначення Олега Іващенка Головою Служби зовнішньої розвідки України.

"В умовах об'єктивно обмежених ресурсів потрібно знаходити можливості на правильно ними користуватись, щоб Україна могла знищувати окупанта, захищати людей, звільняти свою територію та постійно змінювати наші зв'язки зі світом", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що присутність України у світі має стати глобальною, тому потрібно зміцнювати зв'язки не лише з традиційними західними партнерами, а й з іншими державами.

"Українська розвідка повинна працювати всюди у світі, де вже є та можуть бути наші інтереси", — сказав президент.

Глава держави наголосив, що під керівництвом Іващенка Служба зовнішньої розвідки має сконцентруватись на здобутті документальних матеріалів.

"Мені потрібна передусім якісна інформація та бачення намірів, які є у різних суб'єктів глобальних та регіональних відносин. А також бачення можливостей, які є для України. У час війни є речі абсолютно непублічні, які Служба повинна забезпечувати оперативно та якісно. Саме такий потенціал заходів впливу, агентурної роботи та фактично воєнної діяльності Україна від вас очікує, і саме заради цього Службу зовнішньої розвідки очолив бойовий генерал", — наголосив Зеленський.

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Він також подякував за роботу на цій посаді попередньому очільнику СЗР Олександру Литвиненку, який 26 березня став Секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

Нагадаємо, 26 березня президент України Володимир Зеленський підписав укази, згідно з якими було звільнено Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони, а також Олександра Литвиненка — з позиції голови Служби зовнішньої розвідки. Новим головою Служби зовнішньої розвідки став Олег Іващенко, а Данілова змінив Литвиненко.

За даними журналістів, ще до призначення на посаду глави Служби зовнішньої розвідки України Литвиненко передбачив, що "не зумівши перемогти Україну за три дні в широкомасштабній війні, Кремль пройшов точку неповернення у відносинах із Заходом", і залишив собі лише можливість "тріумфально перемогти або нищівно програти".