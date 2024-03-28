Зеленский объяснил, почему назначил Иващенко новым руководителем Службы внешней разведки

Украинская разведка должна работать везде в мире, где уже есть и могут быть интересы государства, а путинские намерения должны нивелироваться украинскими спецслужбами, заявил глава государства.

Related video

Присутствие Украины в мире должно стать глобальным, даже несмотря на объективно ограниченные ресурсы, которые сейчас есть у государства. Всюду где путинская система пытается что-то выиграть для себя, должна выигрывать Украина. Так президент Украины Владимир Зеленский объяснил назначение Олега Иващенко Председателем Службы внешней разведки Украины.

"В условиях объективно ограниченных ресурсов нужно находить возможности на правильно ими пользоваться, чтобы Украина могла уничтожать оккупанта, защищать людей, освобождать свою территорию и постоянно менять наши связи с миром", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что присутствие Украины в мире должно стать глобальным, поэтому нужно укреплять связи не только с традиционными западными партнерами, но и с другими государствами.

"Украинская разведка должна работать везде в мире, где уже есть и могут быть наши интересы", — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что под руководством Иващенко Служба внешней разведки должна сконцентрироваться на получении документальных материалов.

"Мне нужна прежде всего качественная информация и видение намерений, которые есть у разных субъектов глобальных и региональных отношений. А также видение возможностей, которые есть для Украины. Во время войны есть вещи абсолютно непубличные, которые Служба должна обеспечивать оперативно и качественно. Именно такой потенциал мер воздействия, агентурной работы и фактически военной деятельности Украина от вас ожидает, и именно ради этого Службу внешней разведки возглавил боевой генерал", — подчеркнул Зеленский.

Важно

"Будет что-то предложено": в ОП рассказали, почему Зеленский уволил Данилова из СНБО

Он также поблагодарил за работу на этой должности предыдущего главу СВР Александра Литвиненко, который 26 марта стал Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, 26 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, согласно которым был уволен Алексей Данилов с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны, а также Александр Литвиненко — с позиции главы Службы внешней разведки. Новым главой Службы внешней разведки стал Олег Иващенко, а Данилова сменил Литвиненко.

По данным журналистов, еще до назначения на должность главы Службы внешней разведки Украины Литвиненко предсказал, что "не сумев победить Украину за три дня в широкомасштабной войне, Кремль прошел точку невозврата в отношениях с Западом", и оставил себе лишь возможность "триумфально победить или сокрушительно проиграть".