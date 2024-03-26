Попереджав про плани Путіна у 2021 році: чим відомий новий секретар РНБО Литвиненко

За даними журналістів, ще до призначення на посаду глави Служби зовнішньої розвідки України Литвиненко передбачив, що "не зумівши перемогти Україну за три дні в широкомасштабній війні, Кремль пройшов точку неповернення у відносинах із Заходом", і залишив собі лише можливість "тріумфально перемогти або нищівно програти".

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Президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони, постановою №186 від 26 березня. Також на сайті президента України було опубліковано постанову №188 про призначення нового секретаря РНБО — Олександра Литвиненка. Раніше Литвиненко був звільнений Зеленським з посади голови Служби зовнішньої розвідки. Фокус зібрав усе, що відомо про нового секретаря РНБО.

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Заяви Литвиненка

Олександр Литвиненко — відомий аналітик із питань національної безпеки в Україні. Журналісти "Радіо Свобода" зазначили, що до свого призначення в липні 2021 року на посаду голови Служби зовнішньої розвідки України Литвиненко активно коментував безпекові питання. Журналісти навели основні висновки його аналізу планів Путіна щодо України та Заходу, зроблені ним як головою Служби зовнішньої розвідки.

Коли він обіймав посаду голови Служби зовнішньої розвідки України, Олександр Литвиненко передбачив, що "не зумівши перемогти Україну за три дні в широкомасштабній війні, Кремль пройшов точку неповернення у відносинах із Заходом", і залишив собі лише можливість "тріумфально перемогти або нищівно програти".

На думку Литвиненка, Путін упевнений, що Росія зможе "повернути" Україну та інші "історичні російські землі" і відновити імперію в рамках глобальної перебудови світу.

Згідно з планом Путіна, перерозподіл може зайняти 10-15 років і буде "супроводжуватися конфліктами різного масштабу та інтенсивності, можливо, з використанням ядерної зброї".

"При цьому війна проти України сприймається зараз Кремлем як важливий, але не єдиний фронт для РФ, яка фактично веде світову війну зі США і Заходом загалом", — написав Олександр Литвиненко.

Освіта та наукова робота

Олександр Литвиненко народився в Києві. Він є доктором політичних наук, професором і має звання генерал-майора в запасі.

У 1994 році здобув першу освіту за спеціальністю прикладна математика в Інституті криптографії, зв'язку та інформатики при Академії (Москва, РФ).

У 1998 році захистив кандидатську дисертацію з політичних наук за спеціальністю "політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку" в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2002 рік — пройшов курси підвищення кваліфікації в Йоркському університеті в Торонто, Канада.

2005 рік — пройшов курси підвищення кваліфікації в Маршалл-центрі в Гарміш-Партенкірхені, Німеччина.

2009 рік — закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "правознавство".

2011 рік — призначений професором за спеціальністю "основи національної безпеки держави".

2012 рік — закінчив Королівський коледж оборонних наук (RCDS) у Лондоні, Велика Британія.

Кар'єра у сфері національної безпеки

Згідно з відкритими джерелами, Олександр Литвиненко з 1998 по 2005 роки обіймав різні посади в Національному інституті стратегічних досліджень, а потім брав участь у роботі структур Ради національної безпеки і оборони та СБУ.

У період із 2010 до 2014 року він служив радником директора Національного інституту стратегічних досліджень, а з 2014 до 2019 року обіймав посаду заступника секретаря РНБО.

Також слід зазначити, що в Олександра Литвиненка є Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня, яким його нагородили 2020 року за визначний внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, а також за значні трудові досягнення та професіоналізм.

З 23 липня 2021 року призначений головою Служби зовнішньої розвідки. З 27 липня 2021 року Член Ради національної безпеки і оборони України

Нагадаємо, 26 березня президент України Володимир Зеленський підписав укази, згідно з якими було звільнено Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони, а також Олександра Литвиненка — з позиції голови Служби зовнішньої розвідки. Новим головою Служби зовнішньої розвідки став Олег Іващенко, а Данілова змінив Литвиненко.