Буданова думают уволить: кто заменит руководителя ГУР, — СМИ

Кирилл Буданов занимает должность главы разведки с 2020 года. Однако, по словам источника, вскоре она может достаться его же бывшему заместителю.

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Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов может в ближайшее время покинуть должность. Об этом 29 сентября сообщили в NV со ссылкой на информированный источник в силовых структурах.

"Такой вариант существует", — сказал неназванный собеседник об увольнении Буданова.

Он опроверг информацию из медиа о том, что главу ГУР якобы отправят послом за границу. Однако, по его словам, преемника Буданова, вероятно, уже выбрали. Речь идет об Олеге Иващенко, который сейчас руководит Службой внешней разведки Украины.

Получить официальный комментарий ГУР журналистам не удалось. Буданов возглавляет ведомство с 5 августа 2020 года. Он строил карьеру в разведке с 2007 года, дослужившись со звания лейтенанта до генерал-майора.

Что известно об Олеге Иващенко?

Приказ о назначении главой Службы внешней разведки Олега Иващенко был подписан Владимиром Зеленским 26 марта 2024 года. То есть он занимает должность примерно полгода. Президент подчеркивал, что ведомство возглавил боевой генерал.

Фото Олега Иващенко (с Владимиром Зеленским) Фото: Офіс президента

Открытой информации об Иващенко мало, в СМИ предполагают, что она засекречена. Известно, что в 2017-2019 годах он служил заместителем начальника Генштаба ВСУ по разведке, а в 2021 году — первым заместителем главы ГУР.

Иващенко имеет звание генерал-лейтенанта и был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Напомним, ранее в издании "Бабель" информировали, что министр обороны Рустем Умеров уволил двух заместителей главы ГУР Кирилла Буданова, и эти решения, вероятно, с ним не согласовывали. Сообщалось, что впереди еще примерно 20 увольнений.