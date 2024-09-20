Будет масштабная "чистка": в Минобороны уволили двух заместителей главы ГУР Буданова, — СМИ

Двадцать сотрудников Минобороны Украины могут потерять должности, написали журналисты со ссылкой на собственные источники. Возможные причины увольнения — неэффективная работа и устаревшие методы работы времен СССР.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров мог уволить двух заместителей главы Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова. Решение, вероятно, не согласовали с Будановым. Кроме того, ожидаются новые увольнения. Ориентировочное количество людей, которых это коснется — около 20 человек. О кадровых изменениях в Минобороны рассказали на портале "Бабель".

Журналисты получили информацию об увольнении от неназванных источников в оборонном ведомстве. Эти источники сообщили, что речь идет о двух сотрудниках ГУР — Викторе Зайцеве и Игоре Остапенко. Этих людей якобы уволили еще неделю назад. Разные собеседники журналистов по-разному описывали обстоятельства этих событий, но во всех случаях — это были анонимные заявления. Одни источники говорили, что Буданов о таком решении не знал и что с ним это не согласовывали. Другие — что знал и хотел избавиться от этих людей. Кроме того, была версия, что таким образом пытаются повлиять на главу ГУР. Также отмечается, что эти увольнения — в пределах полномочий министра обороны и только он может решать кадровые вопросы в ведомстве.

Изданию не удалось пообщаться с Зайцевым и Остапенко.

Минобороны и ГУР — детали

О кадровых решениях в Минобороны также написало издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные анонимные источники. Один из этих источников сообщил, что в ведомстве якобы должны состояться "чистки" и уволят около 20 человек. Среди возможных кандидатов — пять заместителей Умерова (имена не указаны), государственный секретарь Минобороны (на сайте ведомства указано, что это Людмила Дараган) и начальник штаба Сил беспилотных систем Роман Гладкий. Также собеседники журналистов привели причины увольнения некоторых должностных лиц: "неэффективность, совковый подход и отсутствие результатов в работе по направлениям", — говорится в статье УП.

В соцсетях и на порталах Минобороны и ГУР нет комментариев относительно возможного увольнения сотрудников.

Виктор Зайцев — заместитель министра обороны, который, например, вошел в состав Межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю. Соответствующий указ президента Владимира Зеленского появился 7 ноября 2023 года.

Игорь Остапенко — генерал-майор ГУР Минобороны, в 2007 году — начальник 1 управления 2 департамента разведки.

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