"Что-то случается": в ГУР прокомментировали удары по Тамбовскому пороховому заводу (видео)

По словам спикера Главного управления разведки Андрея Юсова, все то, что противник использует в ходе геноцидной агрессии против Украины, будет подвергаться определенному воздействию.

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На территории России в последнее время регулярно звучат взрывы, которые уменьшают боевые способности противника. В будущем таких операций будет становиться только больше. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МОУ) Андрей Юсов.

По его словам, поражение военных объектов на территории Российской Федерации является прямым следствием геноцидной войны против Украины, которую начал Кремль. Удар по Тамбовскому пороховому заводу тому доказательство.

"Военные объекты, военные предприятия государства-агрессора — с ними что-то случается. Особенно когда речь о пороховом заводе, опасном производстве. Все то, что используется врагом в геноцидной войне против Украины, закономерно подвергается вот такому определенному воздействию…. Мы не должны это комментировать и не будем подтверждать и опровергать. Это прямая ответственность страны-агрессора, путинского режима за войну против Украины. И дальше точно будет", — заявил Андрей Юсов.

Напомним, 4 июля источники Фокуса в спецслужбах сообщили, что украинские дроны успешно поразили Тамбовский пороховой завод. В разведведомстве подтвердили успешный удар по объекту, который выпускает боеприпасы и порох для стрелкового оружия оккупационных войск. Местные жители задаются вопросом, почему случился прилет, если власти говорят, что два дрона сбили.

В ночь на 5 июля в России снова прозвучали взрывы. По данным российских медиа, в Приморско-Ахтарске после атаки беспилотниками была нарушена работа инфраструктуры, которая питает значительную часть города. А вот в Ростове от ударных дронов пострадали сразу несколько объектов.