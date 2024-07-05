"Щось трапляється": у ГУР прокоментували удари по Тамбовському пороховому заводу (відео)

За словами спікера Головного управління розвідки Андрія Юсова, усе те, що противник використовує під час геноцидної агресії проти України, зазнаватиме певного впливу.

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На території Росії останнім часом регулярно лунають вибухи, які зменшують бойові спроможності противника. У майбутньому таких операцій ставатиме тільки більше. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МОУ) Андрій Юсов.

За його словами, ураження військових об'єктів на території Російської Федерації є прямим наслідком геноцидної війни проти України, яку розпочав Кремль. Удар по Тамбовському пороховому заводу тому доказ.

"Військові об'єкти, військові підприємства держави-агресора — з ними щось трапляється. Особливо коли йдеться про пороховий завод, небезпечне виробництво. Усе те, що використовується ворогом у геноцидній війні проти України, закономірно зазнає ось такого певного впливу.... Ми не мусимо це коментувати і не будемо підтверджувати та спростовувати. Це пряма відповідальність країни-агресора, путінського режиму за війну проти України. І далі точно буде", — заявив Андрій Юсов.

Нагадаємо, 4 липня джерела Фокусу у спецслужбах повідомили, що українські дрони успішно уразили Тамбовський пороховий завод. У розвідвідомстві підтвердили успішний удар по об'єкту, який випускає боєприпаси і порох для стрілецької зброї окупаційних військ. Місцеві жителі задаються питанням, чому стався приліт, якщо влада каже, що два дрони збили.

У ніч на 5 липня в Росії знову пролунали вибухи. За даними російських медіа, у Приморсько-Ахтарську після атаки безпілотниками було порушено роботу інфраструктури, яка живить значну частину міста. А ось у Ростові від ударних дронів постраждали відразу кілька об'єктів.