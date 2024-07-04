Українські дрони успішно уразили Тамбовський пороховий завод, — джерела Фокусу (відео)

У розвідвідомстві підтвердили успішний удар по об'єкту, що випускає боєприпаси та порох для стрілецької зброї окупаційних військ. Місцеві жителі вдаються в питання, чому стався приліт, якщо влада каже, що два дрони збили.

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За підсумками операції Головного управління розвідки МОУ вранці 4 липня в місті Котовськ Тамбовської області було уражено пороховий завод. Про це повідомляють джерела Фокусу в ГУР.

Атаку проводили з використанням дронів-камікадзе, один із яких успішно уразив об'єкт ворожого ВПК. Наслідки, ступінь ураження та інформація про втрати противника уточнюються.

У РФ заперечують пошкодження заводу. За словами губернатора Тамбовської області Максима Єгорова, о 4 ранку було зафіксовано приліт двох БПЛА, які нібито знищили.

"Жертв і руйнувань немає. Ситуація під контролем", — написав він у Telegram.

Хай там як, у соцмережах місцевих жителів з'явилося відео, на яких видно влучання одного з дронів-камікадзе, подальшу детонацію і загоряння на території об'єкта.

"Якщо було збито два дрони, то чому туди все ж стався приліт? На збитий дрон точно не схоже. Влада знову бреше?", — ставлять запитання місцеві жителі в соцмережах.

"Звісно, ніякого влучання не було. І Тамбовського порохового заводу в такому разі теж не було", — прокоментував операцію співрозмовник у ГУР МОУ.

Відео прильоту дрона на Тамбовський пороховий завод

Тамбовський пороховий завод

Тамбовський пороховий завод вважається одним із найбільших підприємств РФ, де випускають боєприпаси та порох для стрілецької зброї окупаційних військ. Від початку повномасштабного вторгнення РФ підприємство збільшило виробництво на одну третину. З березня 2023 року завод перебуває під санкціями.

Нагадаємо, що Тамбовський пороховий завод не вперше стає ціллю українських безпілотників. 19 січня 2024 року дрони ГУР уже його атакували. Один з ударних БПЛА вибухнув на майданчику біля цеху змішування порохів. Безпілотники завдали удару по заводу в листопаді минулого року.

Також повідомлялося, що січневий удар по Тамбовському пороховому заводу проводився вночі, про що стало відомо завдяки джерелам журналістів у спецслужбах України. На підприємстві виробляють порох для стрілецької зброї та артилерії ЗС РФ.