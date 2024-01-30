В РФ збрехали про невдалу атаку на Тамбовський пороховий завод: з'явилися докази, — ЗМІ

Російські ЗМІ повідомляли, що БпЛА впав на території підприємства, а руйнувань і постраждалих немає. Водночас у РФ відбувся похорон чотирьох працівників порохового заводу.

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В РФ відбулися похорони працівників Тамбовського порохового заводу, який БпЛА атакували 18 січня. Це свідчить про те, що російські ЗМІ збрехали про те, що внаслідок атаки не було постраждалих. На це звернув увагу український журналіст Андрій Цаплєнко та виклав кадри з похорону загиблих працівників військового об'єкту.

"З'явилися докази, що влучання дрона по території Тамбовського порохового заводу все ж таки було. Хоча р*сня присягалася, що все збили", — написав журналіст.

На оприлюдненому відео, яке підписане як "Прощання із загиблими працівниками Тамбовського похоронного заводу", зафіксований похорон щонайменше 4-х працівників підприємства. Їх ховали в один день. Скільки загалом загиблих і постраждалих працівників заводу, невідомо.

Після атаки на пороховий завод 19 січня російські ЗМІ повідомляли, що дрон, який упав поряд із будівлею підприємства, виявили співробітники нічної зміни. Персонал евакуювали, на місце викликали саперів. Про повідомили російські засоби масової інформації Mash і Shot.

За їхньою інформацією, ціллю атаки став цех №3, де змішували продукцію, зокрема порох. Але БпЛА нібито не долетів і впав поряд із будівлею на проспекті Праці. Виявили його співробітники нічної зміни. Зазначалося, що постраждалих і руйнувань унаслідок атаки безпілотника, немає. Однак персонал усе одно евакуювали "для безпеки".

Нагадаємо, що 19 січня, Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ, що в РФ, атакували безпілотні літальні апарати. Відео з місця подій поширили в мережі.

14 листопада також повідомлялося про те, що в Росії сталася атака на Тамбовський пороховий завод. Невідомий безпілотник впав на територію заводу й вибухнув.