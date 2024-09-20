Буде масштабна "чистка": в Міноборони звільнили двох заступників глави ГУР Буданова, — ЗМІ

Двадцять співробітників Міноборони України можуть втратити посади, написали журналісти з посиланням на власні джерела. Можливі причини звільнення — неефективна робота та застарілі методи роботи часів СРСР.

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Міністр оборони України Рустем Умєров міг звільнити двох заступників голови Головного управління розвідки (ГУР) Кирила Буданова. Рішення, ймовірно, не узгодили з Будановим. Крім того, очікують нові звільнення. Орієнтовна кількість людей, яких це торкнеться — приблизно 20 осіб. Про кадрові зміни в Міноборони розповіли на порталі "Бабель".

Журналісти отримали інформацію про звільнення від неназваних джерел в оборонному відомстві. Ці джерела повідомили, що ідеться про двох співробітників ГУР — Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка. Цих людей начебто звільнили ще тиждень тому. Різні співрозмовники журналістів по-різному описували обставини цих подій, але в усіх випадках — це буди анонімні заяви. Одні джерела говорили, що Буданов про таке рішення не знав і що з ним це не погоджували. Інші — що знав і хотів позбутись цих людей. Крім того, була версія, що в такий спосіб намагаються вплинути на голову ГУР. Також наголошується, що ці звільнення — у межах повноважень міністра оборони і лише він може розв'язувати кадрові питання у відомстві.

Виданню не вдалось поспілкуватись із Зайцевим та Остапенком.

Міноборони та ГУР — деталі

Про кадрові рішення в Міноборони також написало видання "Українська правда" з посиланням на власні анонімні джерела. Одне з цих джерел повідомило, що у відомстві начебто мають відбутись "чистки" і звільнять приблизно 20 осіб. Серед можливих кандидатів — п'ять заступників Умєрова (імена не вказані), державний секретар Міноборони (на сайті відомства вказано, що це Людмила Дараган) та начальник штабу Сил безпілотних систем Роман Гладкий. Також співрозмовники журналістів навели причини звільнення деяких посадовців: "неефективність, совковий підхід та відсутність результатів у роботі за напрямками", — ідеться у статті УП.

У соцмережах та на порталах Міноборони та ГУР немає коментарів щодо можливого звільнення співробітників.

Віктор Зайцев — заступник міністра оборони, який, наприклад, увійшов до складу Міжвідомчої комісії з військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Відповідний указ президента Володимира Зеленського з'явився 7 листопада 2023 року.

Ігор Остапенко — генерал-майор ГУР Міноборони, у 2007 році — начальник 1 управління 2 департаменту розвідки.

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