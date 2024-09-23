Кожен другий боєприпас — український: Умєров розповів, як збільшилося виробництво за рік

За словами міністра оборони, у 2024 році частка вітчизняних снарядів збільшилася до 41%, хоча роком раніше не перевищувала 18%. Це допомогло відбити наступ ЗС РФ на Харківщині, коли фіксувалися затримки за допомогою США.

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Україна продовжує нарощувати обороноздатність і зараз кожен другий боєприпас на фронті — вітчизняного виробництва. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, розповідаючи в інтерв'ю Forbes про підсумки свого першого року на посаді.

За його словами, за цей період вдалося рекордно розвинути українську оборонку. Вітчизняне виробництво профінансовано на суму понад 4 мільярди євро, і це допомогло відбити наступ ЗС РФ у Харківській області, де використовувалася переважно українська зброя.

"Саме українські боєприпаси забезпечували ЗСУ, коли ми не отримували підтримку від США. Сьогодні кожен другий боєприпас на фронті — українського виробництва. Якщо у 2023 році українська частка боєприпасів становила 18%, то у 2024 році зросла до 41%. Дякую команді Мінстратегпрому за конструктивну співпрацю. За цей рік ми в кілька разів збільшили наші далекобійні здібності", — заявив Рустем Умєров.

Окремо міністр оборони додав, що відомство цього року підписало контракт на закупівлі дронів на суму понад 21 млрд гривень, а також боєприпасів до них на 9 мільярдів. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації допомогла закупити мільйон безпілотників.

Така перевага допомогла показати Москві, що таке війна. БПЛА літають на відстані понад 1000 кілометрів, знищують нафтопереробні заводи, аеродроми тощо.

"Україна першою у світі впровадила технологію "рою дронів". Тільки за останній рік нам вдалося знищити або пошкодити понад 200 цілей на території ворога. Серед них — пункти управління, аеродроми, кораблі, системи ППО та місця дислокації військового особового складу РФ. Ми змусили ворога перебазувати літаки на аеродроми від кордону на 250 км", — підсумував Рустем Умєров.

Нагадаємо, 22 вересня повідомлялося, що міністр оборони розповів, скільки дронів Україна здатна виробляти на рік. За словами Рустема Умєрова, Київ не дасть Росії обійти його у 2025-му і наростить виробництво БПЛА. Тільки цього місяця за результатами тендерів було укладено угоди на поставку дронів на 160 млн грн.

13 вересня повідомлялося, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав Захід допомогти ЗСУ зброєю українського виробництва. За словами дипломата, з початку повномасштабної війни оборонне виробництво Києва зросло в 6 разів. Тепер союзники можуть профінансувати процес і тим самим допомогти армії на полі бою.