Заощадить час і гроші: Сибіга закликав Захід допомогти ЗСУ зброєю українського виробництва

За словами нового міністра закордонних справ, з початку повномасштабної війни оборонне виробництво Києва зросло в 6 разів. Тепер союзники можуть профінансувати процес і тим самим допомогти армії на полі бою.

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Київ запропонував міжнародним партнерам закуповувати зброю для ЗСУ українського виробництва. Про це заявив новий глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга під час пресконференції 13 вересня.

За його словами, робота в цьому напрямі активно ведеться і обов'язково продовжиться. Зокрема на цю тему ведуться переговори з Вільнюсом, зазначив дипломат.

"Ми також обговорили можливість закупівлі Литвою української зброї для потреб збройних сил України. Робота в цьому напрямку вже ведеться і триватиме", — заявив Андрій Сибіга.

Міністр закордонних справ нагадав, як змінилося українське оборонне виробництво з початку повномасштабної війни. Воно зросло вже в 6 разів і це не межа. Найближчим часом Київ має намір озброювати армію своєю зброєю, але одночасно за допомогою союзників.

"Ми звертаємося з проханням до наших партнерів, напряму закуповувати зброю в українських виробників. Це також і про економію коштів для наших союзників. Це також про економію часу. А іноді наша зброя, вона переважає, якщо порівнювати інші зразки іноземні", — підсумував Андрій Сибіга.

Нагадаємо, 13 серпня повідомлялося, що директор благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут прокоментував виробництво української далекобійної зброї. За словами волонтера, питання виробництва цього виду озброєння досить широке і непросте. Наразі вже можна говорити, що Україна самостійно робить свої ракети, однак якщо ця кількість 10 штук, то реалізувати ними необхідні завдання неможливо.