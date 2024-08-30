В Україні запустили виробництво німецьких БПЛА Vector: як їх використовують ЗСУ (фото)

Оновлений БПЛА-розвідник, який випускається в Україні, може працювати вночі та в погану погоду, а також краще виявляє та ідентифікує цілі.

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Навесні 2024 року німецька компанія Quantum-Systems запустила на території України завод із виробництва безпілотних комплексів Vector. Про це розповіли представники українського підрозділу компанії порталу "Мілітарний".

Повідомляється, що на заводі Quantum-Systems в Україні наразі збирають дрони Vector із готових комплектів, що прибувають із Німеччини. Водночас компанія поступово локалізує виробництво. Так, дрони вже оснащуються крилами і CRPA-антенами прийому супутникового сигналу, зробленими в Україні. Також планується налагодження виробництва фюзеляжу та інших елементів.

Елемент безпілотника Vector з українською CRPA-антеною Фото: Мілітарний

За словами представників Quantum-Systems, війна в Україні виявила вразливість БПЛА-розвідників, які використовують для навігації супутниковий зв'язок. Зважаючи на це, компанія працює над технологією оптичної навігації на базі оновленої оптичної станції з інтегрованим програмним забезпеченням, що базується на основі штучного інтелекту (ШІ) AI Receptor.

Новий комплект оновлень ґрунтується на чипі Jetson Orin Nvidia і декількох датчиках. Оновлення дає змогу дронам автоматично розпізнавати та ідентифікувати об'єкти за допомогою ШІ, а також здійснювати оптичну навігацію вдень, вночі та в умовах поганої видимості. Безпілотники також оснащені оптичними модулями Raptor з телевізійним та інфрачервоним каналом спостереження від ізраїльської компанії NextVision.

Оптичний модуль БПЛА Vector від NextVision Фото: Мілітарний

Як зазначають у виданні, українські військові використовують БПЛА Vector середнього радіусу дії ще з травня 2022 року. Постачання цих дронів ЗСУ фінансується урядом ФРН. Загалом Німеччина вже передала Україні 212 систем. У компанії також заявляють про плани поставити ЗСУ ще 500 БПЛА до кінця цього року.

Технічні характеристики БПЛА Vector:

Розмах крил: 2,8 м

Злітна вага: до 7,4 кг

Тривалість польоту: до 120 хв.

Дальність зв'язку: 15 км із планшетом або 25 км із секторними антенами

Крейсерська швидкість: 54-90 км/год

Опір вітру: до 12 м/с.

Раніше в Quantum Systems зазначали, що наявність бази в Україні дасть змогу компанії збирати відгуки, проводити дослідження і вдосконалювати свої безпілотники. Початок виробництва в Україні також дасть змогу оптимізувати логістичні витрати та прискорити отримання запасних частин, необхідних для ремонту безпілотників. Крім того, запуск виробничих потужностей в Україні дасть змогу заводам у Німеччині, США та Австралії виробляти системи і для країн НАТО.

Нагадаємо, у липні Quantum Systems заявила, що почала оснащувати розвідувальні БПЛА Vector в Україні оновленими датчиками з ШІ AI Receptor. За словами розробників, оновлення апаратного та програмного забезпечення дає змогу краще виявляти об'єкти, класифікувати, ідентифікувати та відстежувати їх.

Також повідомлялося, що в травні Quantum Systems представила на виставці Special Operations Forces (SOF) Week новий далекобійний дрон Reliant і заявила про плани модернізувати свої БПЛА Vector і Scorpion, які вже використовують українські військові.