В Украине запустили производство немецких БПЛА Vector: как их используют ВСУ (фото)

Обновленный БПЛА-разведчик, который выпускается в Украине, может работать ночью и в плохую погоду, а также лучше выявляет и идентифицирует цели.

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Весной 2024 года немецкая компания Quantum-Systems запустила на территории Украины завод по производству беспилотных комплексов Vector. Об этом рассказали представители украинского подразделения компании порталу "Милитарный".

Сообщается, что на заводе Quantum-Systems в Украине сейчас собирают дроны Vector из готовых комплектов, прибывающих из Германии. При этом компания постепенно локализирует производство. Так, дроны уже оснащаются крыльями и CRPA-антеннами приема спутникового сигнала, сделанными в Украине. Также планируется налаживание производства фюзеляжа и других элементов.

Элемент беспилотника Vector с украинской CRPA-антенной Фото: Милитарный

По словам представителей Quantum-Systems, война в Украине выявила уязвимость БПЛА-разведчиков, которые используют для навигации спутниковую связь. Взирая на это, компания работает над технологией оптической навигации на базе обновленной оптической станции с интегрированным программным обеспечением, базирующейся на основе искусственного интеллекта (ИИ) AI Receptor.

Новый комплект обновлений основан на чипе Jetson Orin Nvidia и нескольких датчиках. Обновление позволяет дронам автоматически распознавать и идентифицировать объекты с помощью ИИ, а также осуществлять оптическую навигацию днем, ночью и в условиях плохой видимости. Беспилотники также оснащены оптическими модулями Raptor с телевизионным и инфракрасным каналом наблюдения от израильской компании NextVision.

Оптический модуль БПЛА Vector от NextVision Фото: Милитарный

Как отмечают в издании, украинские военные используют БПЛА Vector среднего радиуса действия еще с мая 2022 года. Поставки этих дронов ВСУ финансируется правительством ФРГ. Всего Германия уже передала Украине 212 систем. В компании также заявляют о планах поставить ВСУ еще 500 БПЛА до конца этого года.

Технические характеристики БПЛА Vector:

Размах крыльев: 2,8 м

Взлетный вес: до 7,4 кг

Продолжительность полета: до 120 мин.

Дальность связи: 15 км с планшетом или 25 км с секторными антеннами

Крейсерская скорость: 54-90 км/ч

Сопротивление ветру: до 12 м/с.

Ранее в Quantum Systems отмечали, что наличие базы в Украине позволит компании собирать отзывы, проводить исследования и совершенствовать свои беспилотники. Начало производства в Украине также позволит оптимизировать логистические расходы и ускорить получение запасных частей, необходимых для ремонта беспилотников. Кроме того, запуск производственных мощностей в Украине позволит заводам в Германии, США и Австралии производить системы и для стран НАТО.

Напомним, в июле Quantum Systems заявила, что начала оснащать разведывательные БПЛА Vector в Украине обновленными датчиками с ИИ AI Receptor. По словам разработчиков, обновление аппаратного и программного обеспечения позволяет лучше обнаруживать объекты, классифицировать, идентифицировать и отслеживать их.

Также сообщалось, что в мае Quantum Systems представила на выставке Special Operations Forces (SOF) Week новый дальнобойный дрон Reliant и заявила о планах модернизировать свои БПЛА Vector и Scorpion, которые уже используют украинские военные.