Німецькі дрони Vector в Україні отримали нові датчики з ШІ: чим це загрожує ворогу (фото)

За даними компанії Quantum Systems, завдяки новим оновленням БПЛА-розвідник автономно працює вночі та в погану погоду, а також краще виявляє та ідентифікує ворожі цілі.

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Німецька компанія Quantum Systems почала оснащувати розвідувальні безпілотні апарати Vector в Україні оновленими датчиками зі штучним інтелектом (ШІ) AI Receptor. Про це йдеться на офіційному сайті Quantum-Systems.

Повідомляється, що новий комплект оновлень ґрунтується на чипі Jetson Orin Nvidia і декількох датчиках. Тепер БПЛА зможе здійснювати оптичну навігацію в будь-який час доби і в умовах поганої видимості, а також автоматично розпізнавати об'єкти за допомогою ШІ.

Як зазначають у Quantum Systems, Receptor AI забезпечує автономний політ уночі та в погану погоду завдяки інфрачервоній візуальній навігації. Компанія також удосконалила технологію датчиків. За словами розробників, оновлення апаратного та програмного забезпечення дає змогу краще виявляти об'єкти, класифікувати, ідентифікувати та відстежувати їх.

Датчик візуального спостереження БПЛА Vector Фото: Quantum Systems

"Ми впроваджуємо оновлення без будь-яких змін ваги і з тим самим діапазоном. Ми проєктуємо ці адаптації без фундаментальних змін в існуючій архітектурі платформи", — зазначив директор із розроблення програмного забезпечення в Quantum Systems Деніел Кнайфель.

Також повідомляється, що новий модуль проходить випробування і доопрацьовується на нещодавно відкритій дослідно-конструкторській ділянці компанії на території України.

Нагадаємо, 18 грудня ЗМІ повідомили, що Quantum Systems запустить в Україні виробництво запчастин до своїх безпілотних літальних апаратів Vector, а у 2025 році почне повномасштабне збирання дронів в Україні, на що в бюджеті компанії вже передбачено видатки в розмірі близько 7 мільйонів євро.

Крім того, у травні компанія Quantum Systems представила на виставці Special Operations Forces (SOF) Week новий далекобійний дрон Reliant і заявила про намір модернізувати свої БПЛА Vector і Scorpion.