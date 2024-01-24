ЗСУ отримують сотні дронів Vector, щоб знищувати росіян уночі: у чому їхній секрет (відео)

Виробник поліпшив свої безпілотники зі штучним інтелектом, отримавши відгуки від українських військових.

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Німецька компанія Quantum Systems втричі збільшила поставки в Україну безпілотних літальних апаратів Vector. За словами представників компанії, попит зумовлений необхідністю київських військ знаходити противника в темний час доби, повідомляє медіа Defense News.

Керівники компанії відмовилися повідомити, які підрозділи українських збройних сил використовують дрони, пославшись на оперативну безпеку, сказавши лише, що ці підрозділи добре відомі в українському спецназі завдяки своїм можливостям роботи в нічний час.

Відомо, що мюнхенський виробник здійснив перше постачання з 40 безпілотних літальних апаратів дальнього радіуса дії Vector до України 2022 року. Це було приблизно в той час, коли російські війська намагалися просунутися вглиб української території, форсуючи річки та інші водойми. Саме в цей час (у травні 2022 року) Vector і пройшов своє "бойове хрещення": безпілотник добре показав себе під час бою під Сіверським Дінцем. Тоді він зумів виконати бойові завдання, попри складні умови (високу задимленість території) і роботу російських систем РЕБ. Після цього замовлення на німецький безпілотник тільки побільшали: у січні 2023 року ЗСУ замовили 105 безпілотників, а вже в травні — 300 дронів.

Ба більше, виробник продовжує покращувати конструкцію і технічні характеристики свого БПЛА, спираючись уже на відгуки українських операторів дронів. Для них створили навіть канал Signal, у якому близько 200 "дроноводів" обмінюються досвідом використання Vector у бойових умовах. На основі отриманих відгуків творці безпілотників внесли поліпшення за трьома напрямками: оновлення програмного забезпечення, збільшення часу автономної роботи на одну годину та апаратні зміни Останні допомогли стабілізувати вертикальний зліт і посадку дронів, що дало їм змогу безпечно приземлятися в різних умовах.

Vector — це БПЛА літакового типу з системою вертикального зльоту і посадки та великим часом роботи

"Ми також працюємо над розширенням можливостей штучного інтелекту Vector, щоб він міг краще підключатися й інтегруватися з системами управління боєм і ударними безпілотниками, а також над збільшенням кількості датчиків і радарних елементів, щоб вони могли краще виявляти артилерійський вогонь", — наводить медіа слова директора з продажів компанії Свена Крука.

ЗМІ також зазначає, що Quantum Systems вже має навчальний і логістичний центр в Україні, де 200 операторів пройшли навчання за допомогою 15 українських інструкторів. Тепер керівники компанії хочуть зробити наступний крок — укласти угоду про створення заводу з виробництва запасних частин в Україні. За словами представників компанії, місцева присутність дасть змогу пришвидшити технічне обслуговування дронів Vector і прискорити цикл розробки нових функцій.

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Що відомо про безпілотники Vector

Vector — це БПЛА літакового типу з системою вертикального зльоту і посадки та великим часом роботи (до 2 годин). Вони можуть використовуватися для розвідки, визначення обстановки, картографування, оцінки бойової шкоди, пошуку і порятунку, охорони конвоїв і високопоставлених осіб.

Безпілотники оснащені подвійними електрооптичними й тепловізійними камерами для денного і нічного спостереження. Зображення передаються в режимі реального часу зашифрованою IP-мережею на кілька наземних пунктів управління на відстані до 15 кілометрів. Дрони також оснащені штучним інтелектом, який використовує спеціальні алгоритми для автоматичного аналізу зображень, виявлення, ідентифікації та відстеження об'єктів і передачі цінної інформації наземним підрозділам.

Безпілотник добре показав себе під час бою під Сіверським Дінцем

Технічні характеристики БПЛА Vector:

розмах крил — 2,8 м;

злітна вага — до 7,4 кг;

тривалість польоту — до 120 хв;

дальність зв'язку — 15 км із планшетом або 25 км із секторними антенами;

крейсерська швидкість — 54-90 км/год;

опір вітру — до 12 м/с.

Нагадаємо, у грудні 2023 року ми писали про те, що в Україні робитимуть німецькі дрони Vector. Наявність бази в Україні дасть змогу інженерам удосконалювати та без того корисні безпілотники та швидше постачати їх українській армії.

Крім того, наприкінці серпня ми писали про те, що ЗСУ передають розвідник-трансформер Vector. Головною особливістю цього типу БПЛА є можливість трансформації безпілотника в мультикоптер. Це дає змогу збільшити спектр завдань, для яких можна використовувати цей літальний апарат.