Безпілотник "2 в 1" Vector отримав низку оновлень: це сподобається ЗСУ (фото)

На виставці IDEX 2023 компанія Quantum Systems також представила концепт ще одного дрону — Trinity Tactical.

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Директор з продажу компанії Quantum Systems Мартін Херкоммер під час заходу IDEX 2023, розповів журналістам, що наразі українські війська використовують 50 одиниць безпілотника "2 в 1", який працює як у конфігурації Vector (нерухоме крило), так і в конфігурації Scorpion (вертолітне крило). Про це повідомляє видання Shephard.

Херкомер заявив, що компанія отримала замовлення на 105 таких безпілотників. За його словами, це свідчить про те, що система Vector/Scorpion отримала високу оцінку військових, зокрема й українських. У компанії також розповіли, що інші їхні системи, відправлені до України, мали менший попит. По-перше, Україна завжди мала можливість використовувати безпілотники в умовах відсутності GPS, коли російські військові намагалися глушити зв'язок операторів із дронами типу Vector/Scorpion. У результаті росіянам не вдалося приземлити жоден БПЛА.

[ + – ] Простота використання цього дрона виявилася безцінною для ЗСУ Фото: Shephard

По-друге, безпілотник займає мінімум місця, може запускатися з будь-якого майданчика завдяки технології вертикального зльоту та посадки (VTOL). Управління літальним апаратом здійснюється за допомогою наземної станції управління (GCS), яка дозволяє одному оператору відстежувати всі кроки, пов'язані з місією, від планування до виконання. Ця простота використання виявилася безцінною для ЗСУ, наголошується у матеріалі.

Але ці безпілотники популярні не лише в Україні. У жовтні 2022 року система була поставлена до Нідерландів та для Морської піхоти США.

На цій же виставці компанія Quantum Systems презентувала концепт моделі дрону Trinity Tactical. Цей БПЛА з фіксованим крилом та можливістю VTOL є наступною версією, розробленою на базі Trinity F90+. Він може нести як корисне навантаження RGB-камери високої роздільної здатності, мультиспектральні камери і датчики LiDAR.

[ + – ] Як і Vector/Scorpion, керування Trinity здійснюється за допомогою міцного ноутбука Фото: Quantum Systems

Як і Vector/Scorpion, управління Trinity здійснюється за допомогою ПЗ, встановленого, наприклад, на ноутбуці. Пристрій поміститься в рюкзак, тому транспортувати його дуже зручно. Працює за допомогою зашифрованого каналу зв'язку. Характеристики майбутнього безпілотника: маса – 5,5 кг, розмах крил – 2,4 м, вантажопідйомність – 1 кг, максимальна висота польоту – 4 500 м.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Росія привезла на IDEX 2023 "браковані" дрони "Куб". Американський експерт Семюель Бендетт зазначив, що "КУБ" неодноразово підводив росіян, промахуючись чи не вибухаючи.

Також повідомлялося, що в Україні запустили фабрику з виробництва дешевих дронів-камікадзе. Інженери отримують деталі від партнерів за дуже низькими цінами і роблять боєприпаси.