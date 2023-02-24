В Україні запустили фабрику з виробництва дешевих дронів-камікадзе: коштують $200
Інженери отримують деталі від партнерів за дуже низькими цінами та роблять боєприпаси.
Благодійна організація "Хвиля'91" разом із Національною гвардією запустила в Україні фабрику з виробництва ударних дронів. Розробники розкрили подробиці проєкту у своєму Telegram-каналі.
На фабриці роблять дрони-камікадзе, собівартість яких становить $200, що приблизно в 10 разів дешевше за популярні квадрокоптери DJI Mavic 3, які активно використовуються українськими військовими на фронті. Інженери розкрили, що змогли домовитися з партнерами з Азії, які постачають комплектуючі за вигідними цінами.
Дрони, що випускає фабрика, набагато кращі за більшість цивільних аналогів, оскільки піднімають вагу до 1,2 кг. Крім того, українські фахівці створили для БПЛА системи скидання й удосконалили боєприпаси, щоб збільшити потужність ударів.
"Моделі пройшли тестування та навіть більше — вони вже використовуються на фронті й добре показали себе в боях", — зазначила "Хвиля'91".
Видання " ШоТам " пише, що українські айтішники підтримали проект, інвестувавши 2 млн грн. Голова агентства інтернет-маркетингу Netpeak Дмитро Скляр звернув увагу, що дрони-камікадзе на війні в Україні виступають витратним матеріалом, тому їх необхідно постійно постачати. Забезпечити війська достатньою кількістю БПЛА може лише серійне та безперервне виробництво.
"Ініціатива "Хвиля'91" з дронами є інноваційною та ефективною. Вірю, що це має наблизити нашу перемогу над країною-терористом", — додав бізнесмен.
Наприкінці січня засновник проекту A.Drones Юрій Касьянов повідомив про будівництво заводу з виробництва ударних дронів в Україні. Згідно з планом, підприємство має запрацювати у квітні-травні цього року та щомісяця випускати сотні автономних безпілотників, які атакують цілі без участі оператора.