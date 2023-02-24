В Україні запустили фабрику з виробництва дешевих дронів-камікадзе: коштують $200

Інженери отримують деталі від партнерів за дуже низькими цінами та роблять боєприпаси.

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Благодійна організація "Хвиля'91" разом із Національною гвардією запустила в Україні фабрику з виробництва ударних дронів. Розробники розкрили подробиці проєкту у своєму Telegram-каналі.

На фабриці роблять дрони-камікадзе, собівартість яких становить $200, що приблизно в 10 разів дешевше за популярні квадрокоптери DJI Mavic 3, які активно використовуються українськими військовими на фронті. Інженери розкрили, що змогли домовитися з партнерами з Азії, які постачають комплектуючі за вигідними цінами.

[ + – ] Дрон від фабрики "Хвиля'91" Фото: Telegram

Дрони, що випускає фабрика, набагато кращі за більшість цивільних аналогів, оскільки піднімають вагу до 1,2 кг. Крім того, українські фахівці створили для БПЛА системи скидання й удосконалили боєприпаси, щоб збільшити потужність ударів.

"Моделі пройшли тестування та навіть більше — вони вже використовуються на фронті й добре показали себе в боях", — зазначила "Хвиля'91".

[ + – ] Заготовка дрона-камікадзе на фабриці "Хвилі'91" Фото: Telegram

Видання " ШоТам " пише, що українські айтішники підтримали проект, інвестувавши 2 млн грн. Голова агентства інтернет-маркетингу Netpeak Дмитро Скляр звернув увагу, що дрони-камікадзе на війні в Україні виступають витратним матеріалом, тому їх необхідно постійно постачати. Забезпечити війська достатньою кількістю БПЛА може лише серійне та безперервне виробництво.

"Ініціатива "Хвиля'91" з дронами є інноваційною та ефективною. Вірю, що це має наблизити нашу перемогу над країною-терористом", — додав бізнесмен.

Наприкінці січня засновник проекту A.Drones Юрій Касьянов повідомив про будівництво заводу з виробництва ударних дронів в Україні. Згідно з планом, підприємство має запрацювати у квітні-травні цього року та щомісяця випускати сотні автономних безпілотників, які атакують цілі без участі оператора.