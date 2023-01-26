"Сотні штук на місяць": в Україні збираються робити автономні дрони-вбивці проти ЗС РФ

БПЛА повинні отримати технології для відстеження та атаки російської техніки за радіовипромінюванням.

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В Україні планують збудувати завод із виробництва автономних ударних дронів. Про це засновник проєкту A.Drones та український військовослужбовець Юрій Касьянов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, новому підприємству потрібна велика площа, будівля з міцними стінами, надійний підвал, система безперебійного електроживлення та теплопостачання. Завод розраховують запустити через три місяці, щоб потім виробляти сотні, а то й тисячі дронів на місяць.

Юрій Касьянов залучає до проєкту фахівців для розробки радара, який дозволить безпілотникам самостійно знаходити "радіоконтрастні цілі" й атакувати їх, а також пеленгатор для ураження російських станцій радіоелектронної боротьби та радіолокаторів. Зважаючи на все, команда збирається зробити автономний БПЛА, здатний знищувати техніку в глибокому тилу російських військ без участі оператора.

"Готові отримати в дар, купити такі розробки або профінансувати їх створення", — зазначив Юрій Касьянов.

Він також опублікував старий відеозапис, знятий влітку. На ньому зображено невідомого безпілотника літакового типу з прямокутними крилами, запущеного в небо за допомогою катапульти.

Раніше Юрій Касьянов розповів, які безпілотники потрібні ЗСУ, щоб знищувати російську техніку в глибокому тилу. На його думку, варто у величезних кількостях виробляти невеликі, але точні та малопомітні дрони-камікадзе, здатні точково вражати системи ППО, радіолокатори, пускові ракетні установки тощо.

У грудні Юрій Касьянов розкритикував дрон-камікадзе від "Укроборонпрому". Він припустив, що таємничий літальний апарат із тяжкою боєголовкою виявиться надто дорогим і не виправдає витрат.