Експерт розповів, які потрібні дрони, щоб знищувати техніку ЗС РФ у глибокому тилу

Юрій Касьянов вважає, що точність і масовість БПЛА важливіша, ніж вага бойового навантаження.

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У своєму телеграм-каналі засновник проєкту A.Drones, службовець ЗСУ Юрій Касьянов поділився думками про те, якими дронами мають користуватися захисники України для того, щоб успішно атакувати цілі в тилу Росії. Юрій вважає, що точність і масове застосування БПЛА (роями) важливіші за бойову частину апаратів.

Касьянов пише, що військове керівництво України має бажання "скопіювати" іранські БПЛА типу Shahed, не буквально, але зробити щось подібне зі схожими характеристиками і бойовим навантаженням, яке було б не менше 30 кг. За словами автора, проєкти дронів, де бойова частина не досягає "заповітних" 30 кг, не надто цікавлять воєначальників. Касьянов критикує чиновників від Міноборони, заявляючи, що такий підхід є неправильним.

"Велика вага бойової частини — це велика вага безпілотника, великі його розміри, велика вартість і велика помітність", — нагадує Юрій і пояснює далі, — "Адже чому ми збиваємо "Шахіди"?.. Тому що сучасні радари їх таки бачать через немаленькі розміри, нехай і не на далекій дистанції, а потужний двигун, необхідний для польоту такого великого апарату, сильно його демаскує (звук і тепловий слід), та й банально влучити у великий "Шахід" простіше".

На думку Касьянова, велике бойове навантаження виправдовує себе лише в кількох випадках:

якщо потрібно знести бетонну будівлю;

знищити бронетехніку;

викурити супротивника з бункера.

Однак, коли йдеться про атаки в тилу країни-агресора, то тут велика бойова частина не допоможе, оскільки БПЛА має бути маленьких розмірів, із двигуном меншої потужності, тоді його складніше помітити на радарі. Для ураження аеродромів, позицій ППО, радіолокаторів, пускових установок ракет "земля-земля", нафтосховищ, штабів, "…велика потужність бойової частини вторинна, і навіть шкідлива, важливіша — точність і масованість застосування дронів", — підсумовує експерт.

Юрій Касьянов вважає, що якби в Енгельс прилетів не один великий БПЛА типу "Стриж", а "100 маленьких, дешевих і малопомітних (практично непомітних) дронів-камікадзе з бойовою частиною вагою 2,5 кг — усі бомбардувальники перетворилися б на потерть", — йдеться у замітці.

"Нам не треба копіювати іранський безпілотний ширвжиток. Нам треба розробляти і виробляти свої дрони, вигадувати та реалізовувати свою тактику застосування. Цим повинні займатися професіонали", — підсумував автор.

Раніше ми повідомляли про те, що крім ППО, є ефективні знаряддя, які могли б точніше збивати БПЛА, що використовуються ЗС РФ. Такою думкою в інтерв'ю поділився Юрій Касьянов.