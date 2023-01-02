Эксперт рассказал, какие нужны дроны, чтобы уничтожать технику ВС РФ в глубоком тылу

Юрий Касьянов считает, что точность и массовость БПЛА важнее, чем вес боевой нагрузки

Related video

В своем телеграм-канале основатель проекта A.Drones, служащий ВСУ Юрий Касьянов поделился мыслями о том, какими дронами должны пользоваться защитники Украины для того, чтобы успешно атаковать цели в тылу России. Юрий считает, что точность и массовое применение БПЛА (роями) важнее боевой части аппаратов.

Касьянов пишет, что у военного руководства Украины есть желание "скопировать" иранские БПЛА типа Shahed, не буквально, но сделать нечто подобное со схожими характеристиками и боевой нагрузкой, которая была бы не менее 30 кг. По словам автора, проекты дронов, где боевая часть не достигает "заветных" 30 кг, не слишком интересуют военачальников. Касьянов критикует чиновников от Минобороны, заявляя, что такой подход — неправильный.

"Большой вес боевой части — это большой вес беспилотника, большие его размеры, большая стоимость и большая заметность", — напоминает Юрий и объясняет далее, — "Ведь почему мы сбиваем "Шахеды"?.. Потому что современные радары их все-таки видят ввиду немаленьких размеров, пусть и не на далекой дистанции, а мощный двигатель, необходимый для полета такого крупного аппарата, сильно его демаскирует (звук и тепловой след). Да и банально попасть в большой "Шахед" проще".

По мнению Касьянова, большая боевая нагрузка оправдывает себя лишь в нескольких случаях:

если нужно снести бетонное здание,

уничтожить бронетехнику,

выкурить противника из бункера.

Однако, когда речь заходит об атаках в тылу страны-агрессора, то тут большая боевая часть не поможет, так как БПЛА должен быть маленьких размеров, с двигателем меньшей мощности, — тогда его сложнее будет заметить на радаре. Для поражения аэродромов, позиций ПВО, радиолокаторов, пусковых установок ракет "земля-земля", нефтехранилищ, штабов, "…большая мощность боевой части вторична, и даже вредна, важнее — точность и массированность применения дронов", — заключает эксперт.

Юрий Касьянов считает, что если бы в Энгельс прилетел не один крупный БПЛА типа "Стриж", а "100 маленьких, дешевых и малозаметных (практически незаметных) дронов-камикадзе с боевой частью весом 2,5 кг — все бомбардировщики превратились бы в труху", — говорится в заметке.

"Нам не надо копировать иранский беспилотный ширпотреб. Нам надо разрабатывать и производить свои дроны, придумывать и реализовывать свою тактику применения. Этим должны заниматься профессионалы", — подытожил автор.

Ранее мы сообщали о том, что кроме ПВО, есть эффективные орудия, которые могли бы точнее сбивать БПЛА, используемые ВС РФ. Такой мыслью в интервью поделился Юрий Касьянов.