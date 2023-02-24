Беспилотник "2 в 1" Vector получил ряд обновлений: это понравится ВСУ (фото)

На выставке IDEX 2023 компания Quantum Systems также представила концепт еще одного дрона — Trinity Tactical.

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Директор по продажам компании Quantum Systems Мартин Херкоммер в ходе мероприятия IDEX 2023, рассказал журналистам, что в настоящее время украинские войска используют 50 единиц беспилотника "2 в 1", который работает в конфигурации Vector (неподвижное крыло), так и в конфигурации Scorpion (вертолетное крыло). Об этом сообщает издание Shephard.

Херкоммер заявил, что компания получила заказ на 105 таких беспилотников. По его словам, это свидетельствует о том, что система Vector/Scorpion получила высокую оценку военных, в том числе и украинских. В компании также рассказали, что другие их системы, отправленные в Украину, пользовались меньшим спросом. Во-первых, Украина постоянно имела возможность использовать беспилотники в условиях отсутствия GPS, когда российские военные пытались глушить связь операторов с дронами типа Vector/Scorpion. В итоге, россиянам не удалось приземлить ни один БПЛА.

[ + – ] Простота использования этого дрона оказалась бесценной для ВСУ Фото: Shephard

Во-вторых, беспилотник занимает минимум места, может запускаться с любой площадки, благодаря технологии вертикального взлета и посадки (VTOL). Управление летательным аппаратом осуществляется с помощью наземной станции управления (GCS), которая позволяет одному оператору отслеживать все шаги, связанные с миссией, — от планирования до выполнения. Эта простота использования оказалась бесценной для ВСУ, подчеркивается в материале.

Но данные беспилотники популярны не только в Украине. В октябре 2022 года система была поставлена в Нидерланды и для Морской пехоты США.

На этой же выставке компания Quantum Systems презентовала концепт модели дрона Trinity Tactical. Этот БПЛА с фиксированным крылом и возможностью VTOL является следующей версией, разработанной на базе Trinity F90+. Он может нести в качестве полезной нагрузки RGB-камеры высокого разрешения, мультиспектральные камеры и датчики LiDAR.

[ + – ] Как и Vector/Scorpion, управление Trinity осуществляется с помощью прочного ноутбука Фото: Quantum Systems

Как и Vector/Scorpion, управление Trinity осуществляется с помощью ПО, установленного, к примеру, на ноутбуке. Устройство поместится в рюкзак, так что транспортировать его очень удобно. Работает при помощи зашифрованного канала связи. Характеристики будущего беспилотника: масса — 5,5 кг, размах крыльев — 2,4 м, грузоподъемность — 1 кг, максимальная высота полета — 4 500 м.

Напомним, ранее Фокус писал, что Россия привезла на IDEX 2023 "бракованные" дроны "Куб". Американский эксперт Сэмюэль Бендетт отметил, что "КУБ" неоднократно подводил россиян, промахиваясь или не взрываясь.

Также сообщалось, что в Украине запустили фабрику по производству дешевых дронов-камикадзе. Инженеры получают детали от партнеров по очень низким ценам и сами делают боеприпасы.