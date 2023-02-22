Россия привезла на IDEX 2023 "бракованные" дроны "Куб", но не хваленые "Ланцеты"
Американский эксперт Сэмюэль Бендетт отметил, что "КУБ" неоднократно подводил россиян, промахиваясь или не взрываясь.
Россия представила на выставках IDEX и NAVDEX в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) свои экспортные ударные дроны "КУБ-БЛА" от Zala Group. Издание Defence News рассказало, что с ними не так.
Аналитики отмечают, что Россия представила на выставке гораздо больше своей военной продукции, чем от нее ожидали, учитывая международные санкции из-за вторжения в Украину. В отдельном павильоне 7 российских производителей разместили большое количество техники. Среди них выделили экспортную модель "КУБ" от группы компаний Zala Group, входящих в государственный оборонный концерн "Калашников".
Эксперт из американского Центра военно-морских исследований Сэмюэл Бендетт обратил внимание, что российские войска используют "КУБ" гораздо реже, чем более известный дрон-камикадзе "Ланцет". Именно последний "доминирует" в заголовках и представляется россиянами, как эффективное оружие. А вот "КУБ" неоднократно позорил своих производителей, еще в начале полномасштабного вторжения в Украину. В Сети публиковали кадры, как эти беспилотники промахивались мимо целей или падали в жилых районах, не взрываясь.
В комментарии Defence News представитель "Калашникова" заявил, что выбрали для демонстрации "КУБ", поскольку "Ланцет" больше по габаритам, и его сложнее доставить на кратковременную выставку. Издание предполагает, что Россия прибыла в ОАЭ, чтобы укрепить связи со странами, которые не вводили против нее санкции. При этом она даже не указана на сайте конференции, как официальное государство-участник.
Украина тоже участвует на выставке IDEX 2023 в 2023. Украинские предприятия UkrspecsystemsОЛТЕКС и Национальная Ассоциация оборонной промышленности Украины привезли беспилотники, которые показали себя на войне, в том числе модели RAM II и "Лелека-100".
В декабре писали, что российский дрон-камикадзе "Ланцет" не смог пробить маскировочную сетку для танка ВСУ. После столкновения летательный аппарат просто развалился на две части.