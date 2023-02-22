Россия привезла на IDEX 2023 "бракованные" дроны "Куб", но не хваленые "Ланцеты"

Американский эксперт Сэмюэль Бендетт отметил, что "КУБ" неоднократно подводил россиян, промахиваясь или не взрываясь.

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Россия представила на выставках IDEX и NAVDEX в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) свои экспортные ударные дроны "КУБ-БЛА" от Zala Group. Издание Defence News рассказало, что с ними не так.

Аналитики отмечают, что Россия представила на выставке гораздо больше своей военной продукции, чем от нее ожидали, учитывая международные санкции из-за вторжения в Украину. В отдельном павильоне 7 российских производителей разместили большое количество техники. Среди них выделили экспортную модель "КУБ" от группы компаний Zala Group, входящих в государственный оборонный концерн "Калашников".

Эксперт из американского Центра военно-морских исследований Сэмюэл Бендетт обратил внимание, что российские войска используют "КУБ" гораздо реже, чем более известный дрон-камикадзе "Ланцет". Именно последний "доминирует" в заголовках и представляется россиянами, как эффективное оружие. А вот "КУБ" неоднократно позорил своих производителей, еще в начале полномасштабного вторжения в Украину. В Сети публиковали кадры, как эти беспилотники промахивались мимо целей или падали в жилых районах, не взрываясь.

В комментарии Defence News представитель "Калашникова" заявил, что выбрали для демонстрации "КУБ", поскольку "Ланцет" больше по габаритам, и его сложнее доставить на кратковременную выставку. Издание предполагает, что Россия прибыла в ОАЭ, чтобы укрепить связи со странами, которые не вводили против нее санкции. При этом она даже не указана на сайте конференции, как официальное государство-участник.

Украина тоже участвует на выставке IDEX 2023 в 2023. Украинские предприятия UkrspecsystemsОЛТЕКС и Национальная Ассоциация оборонной промышленности Украины привезли беспилотники, которые показали себя на войне, в том числе модели RAM II и "Лелека-100".

В декабре писали, что российский дрон-камикадзе "Ланцет" не смог пробить маскировочную сетку для танка ВСУ. После столкновения летательный аппарат просто развалился на две части.