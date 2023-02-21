Украина участвует в одной из крупнейших выставок вооружений IDEX 2023: что покажут

Представлять страну будут несколько компаний и объединений, которые представят показавшие себя на войне беспилотники. Например, RAM II и "Лелека-100".

Related video

В Абу-Даби открылась выставка вооружений IDEX 2023, в которой будут участвовать три украинских организации и компании. Об этом сообщает пресс-служба салона.

Выставка IDEX 2023 проходит ежегодно. В этом году Украину будут представлять:

Национальная Ассоциация оборонной промышленности Украины

Ukrspecsystems

ОЛТЕКС

Отмечается, что на стендах будут представлены различные дроны-камикадзе, включая RAM II, а также беспилотник "Лелека-100". В издании Defense News отмечают, что на выставке отдельный павильон будет для российских компаний, которые попытаются заключить контракты с другими странами. РФ акцентирует внимание на беспилотниках, в особенности на дроны-камикадзе. Российские войска их применяют для ударов по украинской инфраструктуре, которые является военными преступлениями.

[ + – ] БПЛА "Лелека-100" на службе украинской армии

Напомним, 21 февраля в Associated Press писали, что страны Ближнего Востока пытаются сблизиться с РФ на выставке вооружений.

Испанская компания также на выставке IDEX 2023 показала самій легкий в мире 120-мм миномет.